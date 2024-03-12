Γερμανία: Νέα απεργία στο προσωπικό ασφάλειας των αεροδρομίων την Πέμπτη

Η συνδικαλιστική οργάνωση ver.di κάλεσε νωρίτερα απόψε τους εργαζόμενους στην ασφάλεια των αεροδρομίων και στον έλεγχο των επιβατών να προχωρήσουν σε νέα απεργία την Πέμπτη, στα αεροδρόμια Βερολίνου, Αμβούργου, Καρλσρούης/Μπάντεν Μπάντεν, Κολωνίας/Βόννης και Στουτγάρδης.

Το συνδικάτο, το οποίο εκπροσωπεί 25.000 εργαζόμενους στον κλάδο των υπηρεσιών ασφάλειας αεροδρομίων, επιδιώκει να ασκήσει πίεση στους εργοδότες προκειμένου να βελτιώσουν την προσφορά τους στις εν εξελίξει συλλογικές διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ένωσης Αεροδρομίων Γερμανίας ADV, στην αντίστοιχη κινητοποίηση της 1ης Φεβρουαρίου περισσότερες από 1.100 πτήσεις ακυρώθηκαν σε ένδεκα μεγάλα αεροδρόμια της Γερμανίας και η πίεση αυξάνεται ακόμη περισσότερο, όσο πλησιάζουν οι διακοπές του Πάσχα, οι οποίες αρχίζουν στις 22 Μαρτίου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του συνδικάτου στις διαπραγματεύσεις με τους εργοδότες, Βόλφγκανγκ Πίπερ, οι κινητοποιήσεις ενδέχεται να επεκταθούν και να ενταθούν.

Η ver.di ζητά αύξηση αποδοχών κατά 2,80 ευρώ/ώρα, με την αποζημίωση υπερωρίας να ξεκινά νωρίτερα.

Ταυτόχρονα, βρίσκονται σε εξέλιξη κινητοποιήσεις του Ανεξάρτητου Οργανισμού Αεροσυνοδών (UFO). Τα πληρώματα καμπίνας της Lufthansa απεργούν σήμερα στις πτήσεις που απογειώνονται από το αεροδρόμιο του Μονάχου και αύριο θα απεργήσουν τα πληρώματα των πτήσεων που είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από την Φρανκφούρτη. Το συνδικάτο διεκδικεί εδώ αυξήσεις 15% στις μηνιαίες αποδοχές, συλλογική σύμβαση διάρκειας 18 μηνών και «αποζημίωση πληθωρισμού» ύψους 3.000 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.