ΗΠΑ: «Εμπόδιο για την ειρήνη» ο Νετανιάχου - Εκλογές στο Ισραήλ ζητούν οι Δημοκρατικοί

Ο Δημοκρατικός επικεφαλής της αμερικανικής Γερουσίας Τσακ Σούμερ τάχθηκε σήμερα υπέρ της διεξαγωγής εκλογών στο Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου «εμπόδιο για την ειρήνη».

«Ένας συνασπισμός υπό τον Νετανιάχου δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες του Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου», την ημερομηνία έναρξης του πολέμου με τη Χαμάς, δήλωσε ο Αμερικανός κοινοβουλευτικός, με μεγάλη επιρροή, κατά τη διάρκεια μιας ομιλίας.

Ο Τσακ Σούμερ, επικεφαλής της Δημοκρατικής πλειοψηφίας στη Γερουσία και ο πλέον υψηλόβαθμος Εβραίος εκλεγμένος στις ΗΠΑ, επιδείκνυε μέχρι σήμερα ιδιαίτερη προσοχή κατά τις επικρίσεις του σε βάρος του Ισραήλ, το οποίο διεξάγει μια ολοένα και πιο αμφιλεγόμενη στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα.

«Πιστεύω πως ο πρωθυπουργός Νετανιάχου έχασε τον δρόμο του, αφήνοντας την πολιτική επιβίωσή του να περάσει μπροστά από το υπέρτατο συμφέρον του Ισραήλ», τόνισε ο Δημοκρατικός από την αίθουσα της Γερουσίας.

Πέντε μήνες μετά την έναρξη του πολέμου, το Ισραήλ βρίσκεται σε ένα «κρίσιμο σημείο», εκτίμησε ο Τσακ Σούμερ, υποστηρίζοντας πως η διεξαγωγή «νέων εκλογών αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για να επιτραπεί μια υγιής διαδικασία λήψης αποφάσεων» για το μέλλον της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

