Ξεχωριστό έγκλημα η γυναικοκτονία για την Κροατία

Η Βουλή της Κροατίας ενέκρινε σήμερα τροπολογίες στον ποινικό κώδικα προκειμένου η γυναικοκτονία να εγγραφεί ως ξεχωριστό έγκλημα, καθιστώντας την Κροατία την τρίτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνει νομικό καθεστώς στις δολοφονίες γυναικών λόγω του φύλου τους.

Πριν από την Κροατία, μόνο η Κύπρος και η Μάλτα το είχαν κάνει.

"Με αυτές τις αλλαγές προστατεύουμε το δικαίωμα, την ασφάλεια και την αξιοπρέπεια των γυναικών και στέλνουμε το μήνυμα πως η βία σε βάρος των γυναικών είναι απαράδεκτη", είχε δηλώσει στα τέλη Φεβρουαρίου ο Κροάτης συντηρητικός πρωθυπουργός Αντρέι Πλένκοβιτς, παρουσιάζοντας την πρόταση νόμου.

Το κείμενο που εγκρίθηκε σήμερα προβλέπει ποινές φυλάκισης από 10 έως 40 έτη, την πιο βαριά ποινή της κροατικής νομοθεσίας.

Οι αλλαγές του ποινικού κώδικα εγκρίθηκαν με 77 βουλευτές να ψηφίζουν υπέρ, ενώ 60 ψήφισαν κατά, ανέφερε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Hina.

Σύμφωνα με τοπικές ΜΚΟ, η Κροατία είναι η τρίτη χώρα της ΕΕ όσον αφορά το ποσοστό των γυναικοκτονιών στον συνολικό αριθμό των κατοίκων.

Το 2022, 2.300 γυναίκες σκοτώθηκαν στην Ευρώπη από τον σύντροφό τους ή από μέλη της οικογένειάς τους, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΕ. Στην Κροατία των 3,8 εκατομμυρίων κατοίκων, 13 γυναίκες σκοτώθηκαν το 2022 -- 12 από αυτές από ένα συγγενικό τους πρόσωπο, και εννέα το 2023.

Το κοινοβούλιο είχε αποφασίσει να προτείνει το κείμενο αυτό μετά τη δολοφονία τον Σεπτέμβριο της Μιχαέλα Μπέρακ, μιας 20άχρονης φοιτήτριας Νομικής, η οποία δολοφονήθηκε από έναν αστυνομικό με τον οποίο είχε μια σύντομη σχέση.

Ο θάνατός της προκάλεσε έντονη συζήτηση για τα κενά ενός συστήματος που έχει επιφορτιστεί να προστατεύει τα θύματα, στη νομοθεσία. Διαδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε όλη τη χώρα διεκδικώντας δικαιοσύνη για τη Μιχαέλα και την εγγραφή της γυναικοκτονίας στον νόμο.

Πηγή: skai.gr

