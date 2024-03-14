Σκάνδαλο με επιθέσεις, απειλές και εκβιασμούς αποκαλύφθηκε ότι συνέβαινε στον βελγικό στρατό.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε, η υπουργός Άμυνας του Βελγίου Λουντιβίν Ντεντοντέρ ανέφερε ότι επρόκειτο για εξευτελιστική μεταχείριση, επιθέσεις, εκβιασμούς, απειλές μεταξύ στρατιωτών καθώς και πίεση που ασκούσαν οι στρατιώτες στους συνομηλίκους, αλλά και υποχρέωση να σιωπούν.

Συμπλήρωσε ότι οι πράξεις αυτές διαπράχθηκαν από περίπου δέκα άτομα μέσα σε διάστημα αρκετών μηνών και επισήμανε ότι μεταξύ των εμπλεκομένων είναι αξιωματικοί, υπαξιωματικοί και στρατιώτες.

Η Βελγίδα υπουργός Άμυνας σημείωσε ότι δεν εμπλέκεται όλο το προσωπικό του εν λόγω τάγματος. Ανακοινώθηκε επίσης ότι διαλύθηκε μία διμοιρία στο πλαίσιο των μέτρων.

Από την πλευρά του, ο γενικός επιθεωρητής άμυνας Ζαν ντε Μπερμ τόνισε ότι η προσοχή επικεντρώθηκε πρωτίστως στα θύματα.

«Θέλαμε να τα ακούσουμε και να τα προστατέψουμε» δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι λαμβάνουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

