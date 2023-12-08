Δίχως εκπλήξεις ξεκίνησε το πρωί στο Βερολίνο το τριήμερο συνέδριο των Γερμανών Σοσιαλδημοκρατών με μότο «Γερμανία. Καλύτερη. Δίκαιη». Όπως αναμενόταν οι συμπρόεδροι του SPD Σάσκια Έσκεν και Λαρς Κλίνγκμπαϊλ, καθώς και ο γενικός γραμματέας Κέβιν Κίναρτ επανεξελέγησαν, χωρίς αντιπάλους, με ποσοστά άνω του 80%.

Τα δύσκολα για τον καγκελάριο Σολτς έρχονται αύριο, τη δεύτερη μέρα του συνεδρίου, όταν θα κληθεί να πραγματοποιήσει ομιλία στα παρευρισκόμενα 600 μέλη των Σοσιαλδημοκρατών χωρίς να έχει δώσει ακόμα λύση στο έλλειμμα των 17 δις ευρώ στον προϋπολογισμό του 2024. Η ηγεσία του SPD τάσσεται υπέρ της αναστολής του χρεόφρενου και την επόμενη χρονιά, αντιτίθεται στις κοινωνικές περικοπές και τον περιορισμό των δημόσιων επενδύσεων που ζητούν οι συγκυβερνώντες Φιλελεύθεροι και τάσσεται υπέρ αυξήσεων στην φορολογία. Είναι πιθανό το συνέδριο να επιβάλλει θέσεις στον καγκελάριο, οι οποίες θα καταστήσουν δυσκολότερες τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού.

Διχάζουν οι θέσεις Σολτς στο μεταναστευτικό

Η ιστορική απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου ανέτρεψε πλήρως τον οικονομικό σχεδιασμό για την επόμενη χρονιά της συγκυβέρνησης Σοσιαλδημοκρατών, Πρασίνων και Φιλελευθέρων πυροδοτώντας το αίτημα των Γερμανών Συντηρητικών για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες.

Λίγο πριν την έναρξη του συνεδρίου, η νεολαία του SPD επέκρινε έντονα το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των συγκυβερνώντων κομμάτων για τον προϋπολογισμό. «Το γεγονός ότι η απόφαση για τον προϋπολογισμό του 2024 δεν είναι εφικτή πριν κλείσει η χρονιά αποτελεί κόλαφο για όλους εκείνους που πλήττονται από την κρίση», δήλωσε ο πρόεδρός των Juso Φίλιπ Τίρμερ στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, προσθέτοντας: «Ο κυβερνητικός συνασπισμός είχε την ευκαιρία να αποδείξει ότι διατηρεί ευχέρεια κινήσεων, χαρίζοντας στους πολίτες ένα αίσθημα ασφαλείας στη τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα».

Το δεύτερο ακανθώδες ζήτημα του συνεδρίου είναι το μεταναστευτικό. Οι πρόσφατες δηλώσεις του καγκελαρίου Όλαφ Σολτς στο περιοδικό Der Spiegel ότι «θα πρέπει να ξεκινήσουν μαζικές απελάσεις όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής στη Γερμανία» είχε προκαλέσει έντονες εσωκομματικές αντιδράσεις κυρίως στην αριστερή πτέρυγα. Γι αυτό και η κομματική ηγεσία αναμένεται να προτείνει ένα συμβιβασμό, o οποίος προβλέπει μεταξύ άλλων στήριξη της αμφιλεγόμενης διάσωσης προσφύγων στη Μεσόγειο και διευκόλυνση στην επανένωση οικογενειών προσφύγων που βρίσκονται στη Γερμανία.

Πηγή: DW - Στέφανος Γεωργακόπουλος

