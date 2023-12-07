Φιάσκο στο Βερολίνο. Το σχέδιο του καγκελάριου Όλαφ Σολτς για έγκριση του προϋπολογισμού του 2024 πριν από το τέλος του έτους απέτυχε, καθώς οι κυβερνητικοί εταίροι δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας BILD.

Όπως αναφέρει η εφημερίδα στην ηλεκτρονική της έκδοση, η γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) Κάτγια Μαστ ενημέρωσε τους βουλευτές με εμπιστευτικό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα. «Αν και έχουμε κάνει ό,τι μπορούμε για να το πετύχουμε, ο προϋπολογισμός για το 2024 δεν μπορεί να ψηφιστεί εγκαίρως φέτος», ανέφερε η κυρία Μαστ.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς (SPD), ο αντικαγκελάριος και υπουργός Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ (Πράσινοι) και ο υπουργός Οικονομικών Κρίστιαν Λίντνερ (FDP) συνεδρίαζαν ως αργά χθες Τετάρτη το βράδυ, χωρίς ωστόσο να καταλήξουν σε συμφωνία. Ο επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων θα πραγματοποιηθεί αύριο.

Το πρόβλημα με τον προϋπολογισμό προέκυψε όταν το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο έκρινε ως αντισυνταγματική τη διοχέτευση στο Ταμείο για το Κλίμα και τον Μετασχηματισμό 60 δισεκατομμυρίων τα οποία αρχικά προορίζονταν για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας. Με την ψήφιση του προϋπολογισμού σε εκκρεμότητα, το νέος έτος θα καλύπτονται αυτόματα μόνο οι υποχρεωτικές δαπάνες του κράτους, μισθοί, συντάξεις και προνοιακά επιδόματα. Οι υπόλοιπες δαπάνες θα υποβάλλονται προς έγκριση στο υπουργείο Οικονομικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

