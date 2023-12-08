Η Παλαιστινιακή Αρχή συνεργάζεται με Aμερικανούς αξιωματούχους πάνω σε σχέδιο διακυβέρνησης της Γάζας μετά το τέλος του πολέμου, με έναν από τους κορυφαίους ηγέτες της να υποστηρίζει ότι ο στόχος του Ισραήλ να νικήσει πλήρως τη Χαμάς δεν είναι ρεαλιστικός και ότι η ένοπλη παλαιστινιακή ομάδα θα πρέπει αντ 'αυτού να ενταχθεί σε αυτήν υπό μια νέα κυβερνητική δομή.

Μιλώντας στο Bloomberg στο γραφείο του στη Δυτική Όχθη την Πέμπτη, ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός , Μοχάμαντ Σταγιέχ, είπε ότι η καλύτερη έκβαση της σύγκρουσης θα ήταν να γίνει η Χαμάς μικρότερος εταίρος υπό την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, βοηθώντας στην οικοδόμηση ενός νέου ανεξάρτητους κράτους που θα περιλαμβάνει τη Δυτική Όχθη, τη Γάζα και την Ανατολική Ιερουσαλήμ.

«Η Χαμάς πριν από τις 7 Οκτωβρίου είναι άλλο πράγμα και μετά είναι άλλο», είπε ο Σταγιέχ, ένας 65χρονος οικονομολόγος που διευθύνει την Παλαιστινιακή Αρχή υπό τον Πρόεδρο Μαχμούντ Αμπάς από το 2019. «Εάν είναι έτοιμοι να καταλήξουν σε συμφωνία και να αποδεχτούν την πολιτική πλατφόρμα της PLO, τότε θα υπάρχει χώρος για συζήτηση. Οι Παλαιστίνιοι δεν πρέπει να διχάζονται».

Η απάντηση του Ισραηλινού πρωθυπουργού ήταν σφοδρή: «δεν θα υπάρξει Χαμάς, θα την εξαλείψουμε», είπε ο Νετανιάχου σε δήλωση. «Το γεγονός ότι αυτή είναι η πρόταση της Παλαιστινιακής Αρχής ενισχύει μόνο την πολιτική μου: Η Παλαιστινιακή Αρχή δεν είναι η λύση»

Αμερικανοί αξιωματούχοι επισκέφθηκαν τον Αμπάς νωρίτερα αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν το σχέδιο για την επόμενη ημέρα του πολέμου στη Γάζα, δήλωσε ο Παλαιστίνιος αξιωματούχος.

Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι το Ισραήλ δεν θα έπρεπε να επανακαταλάβει τη Γάζα, να περιορίσει τα εδάφη της δημιουργώντας μια ουδέτερη ζώνη ή να εκδιώξει τους Παλαιστίνιους.



«Δεν πρόκειται να πάμε εκεί για ένα ισραηλινό στρατιωτικό σχέδιο», είπε ο Σταγιέχ. «Οι άνθρωποι μας είναι εκεί. Πρέπει να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό, για τον οποίο εργαζόμαστε με τη διεθνή κοινότητα. Θα υπάρξουν τεράστιες ανάγκες για ανακούφιση και ανασυγκρότηση για την αποκατάσταση των πληγών».

Ο Στάγιεχ θα μεταβεί στο Κατάρ αυτό το Σαββατοκύριακο για να ζητήσει από τη Ντόχα να μεταφέρει την οικονομική στήριξή της στη Χαμάς των τελευταίων ετών στην Παλαιστινιακή Αρχή, δίνοντάς της περισσότερους πόρους για να επιτύχει τους μεταπολεμικούς στόχους.

Η ιδέα του Σταγιέχ ότι η Χαμάς μπορεί να συνεργαστεί με την Παλαιστινιακή Αρχή φαίνεται αισιόδοξη, όχι μόνο επειδή η Χαμάς εκδίωξε το κόμμα από τη Γάζα μετά τον εμφύλιο πόλεμο του 2007, αλλά επειδή τέσσερις μεταγενέστερες συμφωνίες μεταξύ των πλευρών δεν έχουν εφαρμοστεί, αναφέρει το Bloomberg.

Ερωτηθείς γιατί το Ισραήλ δεν μπορεί να εξαλείψει τη Χαμάς, ο Στάγιεx είπε: «Η Χαμάς βρίσκεται στον Λίβανο, όλοι γνωρίζουν ότι η ηγεσία της Χαμάς βρίσκεται στο Κατάρ και εδώ στη Δυτική Όχθη».

«Αυτό που κάνει το Ισραήλ στη Γάζα είναι μια πράξη εκδίκησης», είπε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι «αυτό δεν πρόκειται να τους οδηγήσει πουθενά. Τουλάχιστον μισό εκατομμύριο κάτοικοι της Γάζας είναι πιθανό να μείνουν άστεγοι μετά τον πόλεμο».

Ο Στάγιεχ , ο οποίος συμμετέχει στην Παλαιστινιακή Αρχή για χρόνια αφού δίδαξε οικονομικά και ήταν διοικητής πανεπιστημίου, είπε ότι τόσο οι Παλαιστίνιοι όσο και οι Ισραηλινοί νέοι γίνονται πιο φανατισμένοι και η ευκαιρία για μια ειρηνική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών εξασθενεί γρήγορα.



