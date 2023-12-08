Στις ΗΠΑ ο Χακάν Φιντάν: Θα συναντηθεί με τον Άντονι Μπλίνκεν

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, θα βρίσκεται, σήμερα Παρασκευή, στην Ουάσινγκτον, όπου θα συναντηθεί με τον Αμερικανό ομόλογο του 'Αντονι Μπλίνκεν.

Ο Τούρκος υπουργός μεταβαίνει στις ΗΠΑ ως μέλος της Ομάδας Επαφής για τη Γάζα του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας και του Αραβικού Συνδέσμου, μαζί με τους υπουργούς Εξωτερικών των άλλων χωρών που συμμετέχουν στο σχήμα.

Σύμφωνα με το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, ο Χακάν Φιντάν θα έχει επιπλέον και κατ' ιδίαν συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του.

Στην Ομάδα Επαφής για τη Γάζα, εκτός από τον Τούρκο υπουργό, συμμετέχουν οι υπουργοί Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, της Αιγύπτου, της Ινδονησίας, του Κατάρ, της Νιγηρίας, της Σαουδικής Αραβίας και της Ιορδανίας. Οι επτά υπουργοί Εξωτερικών θα μεταβούν την Παρασκευή στον Καναδά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

