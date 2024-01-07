Γερμανία: Οι οδηγοί τρένων καλούνται σε τριήμερη απεργία από Τετάρτη έως Παρασκευή βράδυ

Οι μηχανοδηγοί στη Γερμανία καλούνται σε τριήμερη απεργία από την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου έως την Παρασκευή το βράδυ, 12 του μηνός, μετά την αποτυχία των διαπραγματεύσεων για τους μισθούς και τις ώρες εργασίας με τον δημόσιο φορέα Deutsche Bahn (DB), ανακοίνωσε σήμερα το συνδικάτο GDL.

Οι οδηγοί των εμπορικών αμαξοστοιχιών θα αρχίσουν την απεργία τους στις 9 Ιανουαρίου.

"Ο όμιλος DB δεν επωφελήθηκε από την εκεχειρία τα Χριστούγεννα για να εμποδίσει συλλογικές δράσεις παρουσιάζοντας μια διαπραγματεύσιμη πρόταση", τονίζει σε δελτίο Τύπου το συνδικάτο, το οποίο έχει εμπλακεί εδώ και μήνες σε αντιπαράθεση με την Deutsche Bahn, και η οποία είχε ήδη οδηγήσει σε αρκετές απεργίες το 2023.

Η απεργία θα διαρκέσει από τις 10 Ιανουαρίου έως τις 12 Ιανουαρίου, είπε το συνδικάτο,

Το συνδικάτο είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο ότι προγραμμάτιζε απεργία που θα διαρκούσε αρκετές ημέρες μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Οι μηχανοδηγοί πραγματοποίησαν 24ωρη απεργία στις αρχές του περασμένου μήνα, την τελευταία απεργία της χρονιάς, μετά τη διακοπή των διαπραγματεύσεων μεταξύ του συνδικάτου και της Deutsche Bahn στα τέλη Νοεμβρίου.

Το GDL απαιτεί μείωση του ωραρίου εργασίας από 38 σε 35 ώρες την εβδομάδα για τους εργαζόμενους σε βάρδιες, καθώς και αύξηση 555 ευρώ τον μήνα και εφάπαξ πληρωμή 3.000 ευρώ για την αντιμετώπιση του πληθωρισμού.

Η Deutsche Bahn δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

