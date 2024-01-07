Σλοβενία: Πέντε άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε σπήλαιο έπειτα από σφοδρές βροχοπτώσεις

Πέντε άνθρωποι έχουν εγκλωβιστεί σε σπήλαιο της νοτιοδυτικής Σλοβενίας από το μεσημέρι του Σαββάτου καθώς οι ισχυρές βροχοπτώσεις αύξησαν τα επίπεδα των υδάτων καθιστώντας αδύνατο για τους διασώστες να τους απεγκλωβίσουν με ασφάλεια, μετέδωσαν σήμερα τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η ομάδα, περιλαμβανομένης μιας τριμελούς οικογένειας και δύο ξεναγών, φέρεται ότι έχει βρει καταφύγιο σε ένα ασφαλές σημείο στο μήκους 8,2 χιλιομέτρων σπήλαιο Κρίζνα, το οποίο μπορεί κάποιος να επισκεφθεί μόνο με βάρκα.

Χθες το απόγευμα, διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν για λίγο την ομάδα και της παρέδωσαν τρόφιμα, νερό και μια θερμαινόμενη σκηνή, όπως είπαν σήμερα στους δημοσιογράφους αξιωματούχοι της υπηρεσίας πολιτικής ασφαλείας.

Αλλά εφόσον η ομάδα εντοπίστηκε σε απόσταση μεγαλύτερη των δύο χιλιομέτρων από την είσοδο του σπηλαίου, θα χρειαστούν τρεις με τέσσερις ώρες για να τους προσεγγίσει μια νέα ομάδα δυτών, είπαν αξιωματούχοι, προσθέτοντας ότι η οριστική διάσωση θα εξαρτηθεί από το αν θα υποχωρήσει το επίπεδο των υδάτων, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων STA.

Αυτό μπορεί να συμβεί στη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα, αλλά μπορεί να χρειαστούν και δύο ημέρες.

Το Križna jama, μια αλυσίδα από υπόγειες λίμνες με σμαραγδένια νερά, είναι το τέταρτο γνωστό μεγαλύτερο οικοσύστημα σπηλαίων στον κόσμο αναφορικά με την βιοποικιλότητα.

Πηγή: skai.gr

