Βρετανία: Ανεστάλη η απεργία στο μετρό του Λονδίνου που είχε προγραμματιστεί από Δευτέρα έως Πέμπτη

Οι απεργίες που είχαν προγραμματιστεί από μέλη του συνδικάτου RMT που εργάζονται στο μετρό του Λονδίνου από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη ανεστάλησαν μετά την ανακοίνωση του συνδικάτου ότι έχει σημειωθεί "πρόοδος" στις συνομιλίες με τη διαχειρίστρια εταιρία Transport for London (TfL 'Μεταφορές Λονδίνου).

"Έπειτα από περαιτέρω θετικές συζητήσεις σήμερα, οι διαπραγματεύσεις για μισθολογική συμφωνία για τα μέλη μας του μετρό του Λονδίνου μπορούν τώρα να πραγματοποιηθούν σε βελτιωμένη βάση και εντολή με σημαντική πρόσθετη χρηματοδότηση ώστε να υπάρξει μια διευθέτηση", δήλωσε σήμερα ο γενικός γραμματέας του RMT, Μικ Λιντς, σε ανακοίνωση.

"Αυτή η σημαντικά βελτιωμένη κατάσταση χρηματοδότησης σημαίνει ότι η προγραμματισμένη απεργία θα ανασταλεί με άμεση ισχύ και ανυπομονούμε να ξεκινήσουμε επείγουσες διαπραγματεύσεις με την TfL προκειμένου να επιτύχουμε την κατάλληλη συμφωνία και την επίλυση της διαφοράς".

Πριν από την εξέλιξη αυτή, το συνδικάτο προειδοποιούσε σήμερα το απόγευμα για σοβαρή αναστάτωση στα δρομολόγια, ακόμη και μηδενική κίνηση που αναμένονταν από σήμερα το βράδυ έως και την Πέμπτη στο μετρό του Λονδίνου λόγω της απεργίας του με μισθολογικά αιτήματα, εξηγώντας ότι δεν κατέφευγε στην κινητοποίηση αυτή "αβασάνιστα".

Οι συρμοί του μετρό επρόκειτο να σταματήσουν να λειτουργούν νωρίτερα από ό,τι συνήθως απόψε, βράδυ Κυριακής, και η διαχειρίστρια εταιρία του δικτύου TfL (Μεταφορές Λονδίνου) συνιστούσε στο επιβατικό κοινό να ολοκληρώσει τις διαδρομές του με το μετρό πριν από 20.30 απόψε. Η επιστροφή στην κανονικότητα αναμενόταν το μεσημέρι της Παρασκευής.

Σύμφωνα με το συνδικάτο, σχεδόν 10.000 από τα μέλη του επρόκειτο να συμμετάσχουν στην απεργία, η οποία είχε ξεκινήσει την Παρασκευή για ορισμένες κατηγορίες προσωπικού.

Η Βρετανία, που μαστίζεται από σοβαρή κρίση κόστους διαβίωσης, αντιμετώπισε πολλές απεργίες τους τελευταίους μήνες σε πολλούς τομείς, κυρίως στον τομέα της υγείας.

Πηγή: skai.gr

