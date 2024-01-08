Μετά την απόφαση της γερμανικής κυβέρνησης για κατάργηση ορισμένων επιδοτήσεων του αγροτικού κλάδου, οι αγρότες της Γερμανίας αποφάσισαν να κινητοποιηθούν ξανά από σήμερα 8 Ιανουαρίου και αναμένεται να παραλύσουν σε μεγάλο βαθμό την κυκλοφορία στους αυτοκινητοδρόμους της χώρας.



Την προηγούμενη εβδομάδα οι αγρότες προέβησαν επίσης σε εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, με αποκορύφωμα τα όσα συνέβησαν την περασμένη Πέμπτη (4 Ιανουαρίου), όταν μαινόμενοι αγρότες από το κρατίδιο του Σλέσβιχ-Χόλσταϊν απέκλεισαν τον αντικαγκελάριο και υπουργό Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ σε οχηματαγωγό πλοίο με το οποίο επέστρεφε από τις διακοπές του.



Έκτοτε «διεξάγεται μία συζήτηση με ορισμένες πτυχές τόσο ανησυχητικές, όσο και το ίδιο το περιστατικό», σχολιάζει η Süddeutsche Zeitung. «Διότι καταδεικνύει πως οι ηγέτες δημοκρατικών κομμάτων είναι έτοιμοι να κάνουν παραχωρήσεις στον όχλο – δρώντας από φόβο.



[…] Καθώς φαίνεται έχει έρθει η στιγμή που πρέπει να εξηγηθούν τα προφανή. Αυτή η δημοκρατία έχει τρομερά πλεονεκτήματα: επιτρέπει στον καθένα να ασκήσει πίεση σε παρατάξεις, σε ενώσεις, μέσω του Facebook, σε διαδηλώσεις». Και αυτή η πίεση έχει συχνά αποτέλεσμα, όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση, μιας και η γερμανική κυβέρνηση αναθεώρησε ορισμένα από τα μέτρα που επρόκειτο να θέσει σε ισχύ.



«Όμως στην ελεύθερη δημοκρατία συμπεριλαμβάνεται ταυτοχρόνως και μία συμφωνία σχετικά με τη μορφή που θα λάβει η όποια αντιπαράθεση. Οι υπόλοιπες απόψεις που εκφράζονται θεωρούνται ως ισότιμες. Αποδεχόμαστε τις πλειοψηφίες, προστατεύουμε τις μειονότητες. Δεν απειλούμε ο ένας τον άλλον. Και ποτέ δεν αγιάζει ο σκοπός τα μέσα», υπογραμμίζει η S.Z.

Ένα ανησυχητικό κοινωνικοπολιτικό φαινόμενο

Από την πλευρά της η οικονομική επιθεώρηση Handelsblatt προσθέτει πως εν προκειμένω «η οργή δεν έρχεται για παράδειγμα από τα δεξιά, αλλά από το κέντρο της κοινωνίας – από αγρότες που στιγματίζουν τους πολιτικούς ως δράστες και μετατρέπουν τα τρακτέρ τους σε οχήματα μάχης. […] Οι αντιδράσεις των αγροτών, που έχουν παρεκτραπεί, δείχνουν πως οι μέθοδοι της AfD έχουν απήχηση ακόμη και στο κέντρο της κοινωνίας. Τα γεγονότα αυτά θα μπορούσαν επομένως να αποτελούν μονάχα έναν πρόλογο των όσων πρόκειται να ακολουθήσουν στο μέλλον».



Η διαπίστωση αυτή εντείνει την ανησυχία πως «το 2024 θα μπορούσε να είναι το έτος που θα δοκιμαστεί περισσότερο από ποτέ η αντοχή της ομοσπονδιακής δημοκρατίας στα 75 χρόνια ιστορίας της. Το φθινόπωρο διεξάγονται εκλογές σε τρία ανατολικά κρατίδια – και σε όλα η AfD προηγείται, ενώ το κόμμα θα μπορούσε να καταλάβει τα ανατολικά ήδη νωρίτερα, στις δημοτικές εκλογές για τα δημαρχεία και τις διοικήσεις των επαρχιών».



Όπως εξηγεί η HB, σε αυτές τις συνθήκες υπάρχει μεγάλος κίνδυνος «τα παραδοσιακά κόμματα, φοβούμενα την AfD, να επιτεθούν το ένα στο άλλο, δηλητηριάζοντας το πολιτικό κλίμα. Όμως αυτό θα ωφελούσε μόνο την AfD».



Αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνει η γερμανική κυβέρνηση, η γερμανική εφημερίδα θεωρεί πως «ο κυβερνητικός συνασπισμός αντιμετωπίζει τις σημαντικές κοινωνικές συγκρούσεις, ωστόσο αυτό το πράττει με έναν τρόπο τόσο χαοτικό, ώστε οι πολίτες νιώθουν ακόμη μεγαλύτερη ανασφάλεια – όπως για παράδειγμα στις περικοπές που οδήγησαν τους αγρότες στους δρόμους. Αρχικά η κυβέρνηση ήθελε να τους αφαιρέσει κάποια προνόμια, ακολούθως με την πρώτη αντίδραση αναθεωρεί εν μέρει και δημιουργεί τελικά την εντύπωση ότι πρακτικές όπως εκείνη εις βάρος του Χάμπεκ επιβραβεύονται κιόλας».

Πηγή: DW - Γιώργος Πασσάς

