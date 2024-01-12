Τέσσερις μουσουλμάνοι μαθητές ζήτησαν την εφαρμογή ισλαμικών κανόνων στο σχολείο τους, στη Βόρεια Ρηνανία - Βεστφαλία, συμπεριλαμβανομένων της χρήσης μαντίλας και του διαχωρισμού των φύλων στις αίθουσες διδασκαλίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της δημόσιας τηλεόρασης δυτικής Γερμανίας WDR, οι μαθητές εισηγήθηκαν στη διεύθυνση του σχολείου τους στην πόλη Νόις να επιβληθεί η Σαρία ως σχολικός κανονισμός. Οι μουσουλμάνοι θα πρέπει να μπορούν να αποχωρήσουν νωρίτερα από το μάθημά τους για την προσευχή της Παρασκευής, οι μαθήτριες να φορούν μαντίλα και να βρίσκονται σε διαφορετικές τάξεις από τους συμμαθητές τους, ενώ ο διαχωρισμός των φύλων θα πρέπει να ισχύει και στο μάθημα της κολύμβησης, όχι μόνο για τους μαθητές, αλλά και για τους δασκάλους, φέρονται να είπαν τα τέσσερα αγόρια, τα οποία δήλωσαν ρητά ότι απορρίπτουν τη δημοκρατία. Κάποιοι από αυτούς παρουσιάζονταν ακόμη και ως «αστυνομικοί» της Σαρία και έκαναν παρατηρήσεις σε «κακούς μουσουλμάνους», ενώ, όπως επισημαίνεται στο ρεπορτάζ, ανάλογα περιστατικά είχαν σημειωθεί και πέρυσι και είναι σε εξέλιξη αστυνομική έρευνα, σε συνεννόηση με την κρατιδιακή κυβέρνηση, το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών και την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Χέρμπερτ Ρόιλ δήλωσε σχετικά ότι το εν λόγω σχολείο έχει υποβάλει αίτημα υπαγωγής στο πρόγραμμα πρόληψης για ακραίους ισλαμιστές και έχει για αυτόν τον λόγο προσκαλέσει ειδικό επιστήμονα. Σύμφωνα ωστόσο με την έκθεση της αστυνομίας, το πρόγραμμα δεν είχε αποτέλεσμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

