Σε ανακοινωθέν της κυβέρνησης της Ρώμης υπογραμμίζεται ότι «η Ιταλία καταδικάζει με αποφασιστικότητα τις επανειλημμένες επιθέσεις των Χούθι κατά εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα και επιβεβαιώνει με αποφασιστικό τρόπο τη στήριξη του δικαιώματος στην ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοΐα, όπως προβλέπεται από τους διεθνείς κανονισμούς».

Παράλληλα, στο ανακοινωθέν προστίθεται ότι «απέναντι στην απαράδεκτη συμπεριφορά των Χούθι, η Ιταλία στηρίζει τις επιχειρήσεις των συμμαχικών χωρών, οι οποίες έχουν δικαίωμα να υπερασπίσουν τα πλοία τους, προς το συμφέρον των διεθνών εμπορικών ροών και της ανθρωπιστικής βοήθειας».

Η κυβέρνηση της Ρώμης καθιστά σαφές, επίσης, ότι δέχεται με ικανοποίηση την έγκριση του ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ 2722, της 10ης Ιανουαρίου του 2024, και στηρίζει πλήρως τις προσπάθειες των χωρών μελών του ΟΗΕ προς την εξασφάλιση της ελεύθερης και ασφαλούς ναυσιπλοΐας στα ύδατα της Ερυθράς Θάλασσας.

Στο ανακοινωθέν της κυβέρνησης Μελόνι υπογραμμίζεται ότι «πρέπει να τύχουν καταδίκης οι επανειλημμένες παραβιάσεις σε ό,τι αφορά το εμπάργκο όπλων που ορίσθηκε από το ψήφισμα 2216 (2016) και απευθύνεται έκκληση σε όλες τις χώρες μέλη των Ηνωμένων Εθνών ώστε να τύχουν σεβασμού οι περιορισμοί που έχουν επιβληθεί».

«Είναι κύριας σημασίας να διασφαλιστεί στην Ερυθρά Θάλασσα η ασφάλεια, προλαμβάνοντας και καταπολεμώντας κινήσεις αποσταθεροποίησης, οι οποίες δεν είναι προς το συμφέρον ούτε των τοπικών παραγόντων, ούτε της διεθνούς κοινότητας. Είναι βασικό να αποφευχθεί περαιτέρω αύξηση της έντασης στην περιοχή», καταλήγει το ανακοινωθέν της κυβέρνησης Μελόνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.