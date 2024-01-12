Έξι Τούρκοι στρατιώτες σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις στο βόρειο Ιράκ

Έξι στρατιώτες έπεσαν νεκροί σε επιχειρήσεις του τουρκικού στρατού στο βόρειο Ιράκ κατά μελών του παράνομου στην Τουρκία Κουρδικού Εργατικού Κόμματος (ΡΚΚ). Τραυματίστηκαν επίσης άλλοι οκτώ στρατιώτες, τρεις εκ των οποίων σοβαρά.

Κατά τις συγκρούσεις που έλαβαν χώρα σήμερα, 12 Ιανουαρίου, σκοτώθηκαν 12 μέλη του ΡΚΚ, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου 'Αμυνας.

Οι συγκρούσεις μεταξύ του τουρκικού στρατού και του ΡΚΚ στο βόρειο Ιράκ έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα. Στις 22 και 23 Δεκεμβρίου το τουρκικό υπουργείο 'Αμυνας είχε ανακοινώσει τον θάνατο 12 στρατιωτών και 20 μελών του ΡΚΚ, ενώ καθημερινά οι τουρκικές αρχές ανακοινώνουν στοχευμένες επιθέσεις του στρατού και της μυστικής υπηρεσίας ΜΙΤ κατά Κούρδων ανταρτών σε βόρειο Ιράκ και βόρεια Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.