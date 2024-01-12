Οι Χούθι εκτόξευσαν αντιπλοϊκό πύραυλο μετά τα πλήγματα ΗΠΑ και Βρετανίας

Οι Χούθι εκτόξευσαν έναν αντιπλοϊκό πύραυλο "σε απάντηση" για τα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας εναντίον θέσεων της οργάνωσης των ανταρτών στην Υεμένη, δήλωσε σήμερα Αμερικανός στρατηγός.

"Ξέρουμε ότι εκτόξευσαν τουλάχιστον έναν πύραυλο ως απάντηση", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο στρατηγός Ντάγκλας Σιμς του αμερικανικού γενικού επιτελείου, διευκρινίζοντας ότι ο πύραυλος δεν χτύπησε κανένα πλοίο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία στόχευσαν 30 στρατιωτικές θέσεις των Χούθι, με περισσότερα από 150 πλήγματα συνολικά, διευκρίνισε ο στρατηγός Σιμς.

Λόγω του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, η ένταση έχει αυξηθεί στην Ερυθρά Θάλασσα, η οποία από τον Νοέμβριο έχει γίνει πεδίο πολλών επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας από τους Υεμενίτες αντάρτες που υποστηρίζονται από το Ιράν. Οι Χούθι ισχυρίζονται ότι στοχεύουν πλοία που συνδέονται με το Ισραήλ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τους Παλαιστίνιους της Λωρίδα της Γάζας.

Ανώτερο όργανο των Χούθι είχε προειδοποιήσει νωρίτερα σήμερα ότι "όλα τα αμερικανικο-βρετανικά συμφέροντα (έχουν γίνει) θεμιτοί στόχοι" για τους αντάρτες μετά τα πλήγματα αυτά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

