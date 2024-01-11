Γερμανία: Αποκαλύψεις για ακροδεξιό «πλάνο απελάσεων

Έντονο προβληματισμό και σοβαρές προειδοποιήσεις από την υπουργό Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ και την Υπηρεσία Προστασίας του Συντάγματος προκαλούν νέες αποκαλύψεις στον γερμανικό Τύπο για στενές διασυνδέσεις, αλλά και για κατάρτιση μελλοντικών πολιτικών σχεδίων, μεταξύ κορυφαίων στελεχών του εθνολαϊκιστικού κόμματος.

Συγκεκριμένα, το ερευνητικό δίκτυο Correctiv αποκάλυψε ότι πρόσφατα γνωστά στελέχη της AfD συναντήθηκαν σε ξενοδοχείο του Πότσνταμ, κοντά στο Βερολίνο, με εκπροσώπους ομάδων της εξωκοινοβουλευτικής ακροδεξιάς, ορισμένοι εξ αυτών και με νεοναζιστικές καταβολές, για να καταστρώσουν μυστικό στρατηγικό σχέδιο, το οποίο αποκαλούν «masterplan», σχετικά με μαζικές απελάσεις προσφύγων και μεταναστών από τη Γερμανία. Μάλιστα το επίμαχο σχέδιο, που ουσιαστικά προβλέπει εκατομμύρια «επαναπατρισμούς», στοχοποιεί ακόμη και Γερμανούς πολίτες που απλώς έχουν μεταναστευτικό υπόβαθρο.

Στην επίμαχη συνάντηση φέρονται, σύμφωνα με τα στοιχεία που έρχονται στο φως, να συμμετείχαν κορυφαίοι πολιτικοί του AfD, όπως ο Ρόναλντ Χάρτβιγκ, πρώην βουλευτής στην Μπούντεσταγκ και προσωπικός σύμβουλος της συμπροέδρου του κόμματος Αλίς Βάιντελ, διάσημοι Γερμανοί επιχειρηματίες πχ. από τον χώρο της εστίασης αλλά και ο Αυστριακός Μάρτιν Σέλνερ, ο οποίος αποκαλείται θεωρητικός και διανοούμενος του ακροδεξιού κινήματος των Ταυτοτικών. Φέρεται μάλιστα σύμφωνα με το ρεπορτάζ να είναι το πρόσωπο εκείνο που ανέλαβε την παρουσίαση του «στρατηγικού σχεδίου» στην μυστική συνάντηση του Πότσνταμ. Βάσει του συγκεκριμένου σχεδίου, οι υποστηρικτές καλούνται να κάνουν ακόμη και δωρεές, ξεκινώντας από 5.000 ευρώ, για την προώθηση του «στρατηγικού πλάνου» με στόχο να επανέλθει η Γερμανία «στον σωστό δρόμο»

Προϋπόθεση για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σχεδίου θα αποτελούσε βέβαια η ανάληψη της εξουσίας από την «Εναλλακτική για τη Γερμανία», η οποία σε ομοσπονδιακό επίπεδο έρχεται σταθερά δεύτερη στις δημοσκοπήσεις, αλλά και πρώτη σε τρία κρίσιμα ανατολικογερμανικά κρατίδια, που έχουν κρατιδιακές εκλογές μέσα στο 2024. Ο λόγος για τη Θουριγγία, τη Σαξονία και τo Βρανδεμβούργο.

Αίσθηση όμως προκαλεί και το γεγονός ότι στην επίμαχη συνάντηση φέρονται να έδωσαν το «παρών» και δύο στελέχη της δεξιάς πτέρυγας των Χριστιανοδημοκρατών από τη Βόρεια Ρηνανία-Bεστφαλία, που ανήκουν στη λεγόμενη «Ενωση Αξιών». Πρόκειται για την Μιχαέλα Σνάιντερ και την Ζιμόνε Μπάουμ.

Άμεση ήταν η αντίδραση της υπ. Εσωτερικών Νάνσι Φέζερ από τους Σοσιαλδημοκράτες, η οποία σε συνέντευξή της στο περιοδικό Stern θέλησε να υπογραμμίσει τα «αμυντικά αντανακλαστικά της Δημοκρατίας, στην οποία δεν έχουν θέση ρατσιστικά σχέδια». Μάλιστα η ίδια στοχοποιεί όχι μόνο γνωστά μέλη του ακροδεξιού χώρου στη Γερμανία, αλλά ευρύτερα και όσους με εμπρηστικό λόγο εμφανίζονται ως «θεωρητικοί» ρατσιστικών ιδεολογιών. Μάλιστα η Γερμανίδα υπ. Εσωτερικών θεωρεί ορθή την παρακολούθηση αντίστοιχων επαφών και κινήσεων στον χώρο της ακροδεξιάς από τις μυστικές υπηρεσίες. Μέλη της AfD και επιμέρους τοπικές οργανώσεις της βρίσκονται άλλωστε εδώ και καιρό στο στόχαστρο της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος.

Την ίδια ώρα και ο Τόμας Χάλντενβαγκ, επικεφαλής της Υπηρεσίας Προστασίας του Συντάγματος, καλεί τους πολίτες σε εγρήγορση, τονίζοντας ότι η γερμανική κοινωνία απειλείται περισσότερο από την ακροδεξιά από όσο φαντάζονται οι μετριοπαθείς και κεντρώοι πολίτες. Μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση ΑRD, απευθυνόμενους προς τους «μέσους» πολίτες, ανέφερε ότι ίσως να έχουν επαναπαυθεί «σε μια άνετη ιδιωτική ζωή» καλώντας τη «σιωπηλή πλειοψηφία» να «ξυπνήσει και να πάρει ξεκάθαρη κατά του εξτρεμισμού».

Από την πλευρά της η ηγεσία της Εναλλακτικής για τη Γερμανία επέλεξε να πάρει αποστάσεις από το «στρατηγικό σχέδιο» που ήρθε στο φως. Κάνει λόγο για μια καθαρά «ιδιωτική συνάντηση» και επαναλαμβάνει τις επίσημες θέσεις του κόμματος για περιορισμό της μετανάστευσης, λέγοντας ότι είναι δεδηλωμένες στους προγραμματικούς στόχους του κόμματος και συνάδουν με όσα ορίζει το Γερμανικό Σύνταγμα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.