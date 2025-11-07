Η Μόσχα μπορεί να εξαπολύσει περιορισμένη επίθεση στο ΝΑΤΟ ανά πάσα στιγμή, αλλά δεν πρέπει να κάνει το λάθος, δηλώνουν δύο ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι του γερμανικού στρατού (Bundeswehr).

Η Ρωσία έχει την ικανότητα να εξαπολύσει μια περιορισμένη στρατιωτική επίθεση σε έδαφος του ΝΑΤΟ ανά πάσα στιγμή, αν και μια τέτοια κίνηση θα εξαρτηθεί από τη στάση της συμμαχίας, προειδοποίησε ο ανώτατος επιχειρησιακός διοικητής της Γερμανίας Αλεξάντερ Σόλφρανκ.

«Αν εξετάσετε τις τρέχουσες δυνατότητες και την μαχητική ισχύ της Ρωσίας, η Ρωσία θα μπορούσε να εξαπολύσει μια μικρής κλίμακας επίθεση εναντίον εδάφους του ΝΑΤΟ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αντιστράτηγος Σόλφρανκ, επικεφαλής της Κοινής Διοίκησης Επιχειρήσεων της Γερμανίας, σύμφωνα με το Reuters.

Ο στρατηγός περιέγραψε μια τέτοια επίθεση ως «μικρή, γρήγορη και περιφερειακά περιορισμένη», σημειώνοντας ότι η Ρωσία παραμένει έντονα εμπλεκόμενη στον πόλεμό της εναντίον της Ουκρανίας.

Ο Σόλφρανκ επανέλαβε τις εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών του ΝΑΤΟ ότι η Μόσχα θα μπορούσε να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της για μια μεγαλύτερης κλίμακας αντιπαράθεση με τη συμμαχία έως το 2029, εάν συνεχιστεί ο τρέχων επανεξοπλισμός.

Η Ρωσία πρόκειται να διπλασιάσει τα αποθέματα πυροβολικού, πυραύλων και πυρομαχικών της έως το 2030 σε σύγκριση με το 2022, παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία σημείωσε ο στρατιωτικός.

Παρά τις απώλειες στο πεδίο της μάχης στην Ουκρανία, ο Σόλφρανκ δήλωσε ότι η αεροπορία, το πυρηνικό οπλοστάσιο και οι πυραυλικές δυνάμεις της Ρωσίας παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανέγγιχτες. Ενώ ο Στόλος της Μαύρης Θάλασσας απομειωθεί, άλλοι ναυτικοί στόλοι παραμένουν άθικτοι, και η Μόσχα πιέζει για την αύξηση του αριθμού των στρατευμάτων σε 1,5 εκατομμύριο.

«Η Ρωσία έχει αρκετά κύρια άρματα μάχης για να καταστήσει πιθανή μια περιορισμένη επίθεση ήδη από αύριο», τόνισε ο Σόλφρανκ, διευκρινίζοντας πάντως ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι σχεδιάζεται μια τέτοια επίθεση.

Στο μεταξύ, η Γερμανία έχει δεσμευτεί να επιτύχει τον στόχο του 3,5% των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ έως το 2029, αυξάνοντας τον προϋπολογισμό της από σχεδόν 100 δισεκατομμύρια ευρώ το 2025 σε 160 δισεκατομμύρια ευρώ. Η χώρα στοχεύει επίσης να επεκτείνει τις ένοπλες δυνάμεις της κατά 60.000 στρατιώτες, φτάνοντας συνολικά περίπου τους 260.000.

Ο Σόλφρανκ προειδοποίησε ότι οι υβριδικές τακτικές της Ρωσίας, όπως οι εισβολές με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στον πολωνικό εναέριο χώρο, αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής «μη γραμμικού πολέμου» που συνδυάζει κυβερνοεπιθέσεις, μυστικές υπηρεσίες και ψυχολογικές επιχειρήσεις με πυρηνικές απειλές.

«Απειλούν να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά όπλα - που είναι πόλεμος μέσω εκφοβισμού», είπε. «Στόχος της Ρωσίας είναι να προκαλέσει το ΝΑΤΟ, να δοκιμάσει την αντίδρασή του και να διασπείρει φόβο και ανασφάλεια».

Η Μόσχα έχει επανειλημμένα αρνηθεί οποιαδήποτε πρόθεση να επιτεθεί στο ΝΑΤΟ, επιμένοντας ότι η εισβολή της στην Ουκρανία το 2022 ήταν μια αμυντική κίνηση κατά της δυτικής επέκτασης.

«Η Ρωσία να μην νομίζει ότι μπορεί να νικήσει το ΝΑΤΟ»

Η Ρωσία δεν πρέπει ποτέ να καταλήξει στην υπόθεση ότι μπορεί να κερδίσει έναν πόλεμο εναντίον του ΝΑΤΟ ή ενός από τα μέλη της συμμαχίας, προειδοποίησε από πλευράς του ο επικεφαλής των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων Κάρστεν Μπρόιερ σε ομιλία του προς τους κορυφαίους στρατιωτικούς αξιωματικούς της χώρας στο Βερολίνο την Παρασκευή.



«Πρέπει να εξετάσουμε τα μαθήματα που αντλήσαμε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, να τα προσαρμόσουμε για εμάς και να αναπτύξουμε τις δικές μας έννοιες και δομές αναλόγως, επειδή ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι ο δάσκαλός μας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μπρόιερ, προσθέτοντας ότι η Μόσχα περίμενε μια γρήγορη νίκη όταν εισέβαλε στη γείτονά της το 2022.



«Πρέπει να αποτρέψουμε τη Ρωσία από έναν ακόμη λανθασμένο υπολογισμό σαν κι αυτόν... Η Ρωσία δεν πρέπει ποτέ να καταλήξει στην υπόθεση ότι μπορεί να κερδίσει έναν πόλεμο εναντίον του ΝΑΤΟ ή μιας μεμονωμένης χώρας του ΝΑΤΟ».

