Η Ευρωπαϊκή Ένωση προέτρεψε την Πέμπτη τη Ρωσία να σταματήσει να διατυπώνει πυρηνικές απειλές.

«Η ΕΕ προτρέπει τη Ρωσία να απέχει από πυρηνικές απειλές και όλους τους εμπλεκόμενους να αποφύγουν ενέργειες που θα μπορούσαν να πυροδοτήσουν μια νέα κούρσα εξοπλισμών» τόνισε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν διέταξε την Τετάρτη τους Ρώσους αξιωματούχους να καταρτίσουν σχέδια για μια πιθανή πυρηνική δοκιμή, την πρώτη της Μόσχας από το 1991, σε απάντηση στην ανακοίνωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα ξαναρχίσουν τις δοκιμές.

«Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε με σαφήνεια τις προθέσεις της Ρωσίας, οι οποίες προς το παρόν περιλαμβάνουν την αξιολόγηση του κατά πόσον οι προετοιμασίες για πυρηνικές δοκιμές είναι απαραίτητες και όχι την πραγματική έναρξή τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση του TASS σχετικά με το κατά πόσον η προεδρική διοίκηση συμμερίζεται την άποψη ότι «ο κόσμος βρίσκεται πιο κοντά στον πυρηνικό πόλεμο σήμερα παρά κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Καραϊβική».

Πηγή: skai.gr

