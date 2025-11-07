Λογαριασμός
Εκρηξη σε τζαμί μέσα σε σχολείο στην Τζακάρτα - Δεκάδες τραυματίες

Πάνω από 50 άνθρωποι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, κάποιοι είναι τραυματισμένοι ελαφρύτερα και κάποιοι βαρύτερα, ενώ άλλοι έχουν υποστεί εγκαύματα

indonisia

Δεκάδες άνθρωποι μεταφέρθηκαν σήμερα στο νοσοκομείο έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε τζαμί που βρίσκεται μέσα σε σχολικό συγκρότημα, στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, την Τζακάρτα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο σχολείο στην Κελάπα Γκάντινγκ της Βόρειας Τζακάρτας, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας Ασέπ Εντί Σουχέρι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη έγινε κατά τη διάρκεια προσευχής, όταν το τέμενος ήταν γεμάτο.

Ο αριθμός των τραυματιών που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία είναι 54 κάποιοι είναι τραυματισμένοι ελαφρύτερα και κάποιοι βαρύτερα, ενώ άλλοι έχουν υποστεί εγκαύματα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα που δείχνουν μια ειδική μονάδα της αστυνομίας στον τόπο της έκρηξης.

Τα ειδησεογραφικά δίκτυα KompasTV και MetroTV μετέδωσαν πλάνα που δείχνουν αστυνομικούς να έχουν περικυκλώσει το σχολείο και ασθενοφόρα να έχουν σπεύσει επιτόπου. 

Οι αρχές βρήκαν στο σημείο ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο και πυροβόλα όπλα. 

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει καμία ανάληψη ευθύνης.

Πηγή: skai.gr

Ινδονησία τζαμί Έκρηξη
