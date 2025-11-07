Δεκάδες άνθρωποι μεταφέρθηκαν σήμερα στο νοσοκομείο έπειτα από έκρηξη που σημειώθηκε σε τζαμί που βρίσκεται μέσα σε σχολικό συγκρότημα, στην πρωτεύουσα της Ινδονησίας, την Τζακάρτα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η έκρηξη σημειώθηκε στο σχολείο στην Κελάπα Γκάντινγκ της Βόρειας Τζακάρτας, δήλωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας Ασέπ Εντί Σουχέρι στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η έκρηξη έγινε κατά τη διάρκεια προσευχής, όταν το τέμενος ήταν γεμάτο.

🚨🇮🇩 INDONESIA: MOSQUE EXPLOSION ROCKS SCHOOL COMPLEX



An explosion tore through a mosque inside a Jakarta school complex today - a scene of faith turned battlefield.



Dozens hospitalized, the floor slick with debris and blood.



Authorities found a body vest and firearms at the… pic.twitter.com/tw0aCcAwlc — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 7, 2025

Ο αριθμός των τραυματιών που μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία είναι 54 κάποιοι είναι τραυματισμένοι ελαφρύτερα και κάποιοι βαρύτερα, ενώ άλλοι έχουν υποστεί εγκαύματα.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πλάνα που δείχνουν μια ειδική μονάδα της αστυνομίας στον τόπο της έκρηξης.

Τα ειδησεογραφικά δίκτυα KompasTV και MetroTV μετέδωσαν πλάνα που δείχνουν αστυνομικούς να έχουν περικυκλώσει το σχολείο και ασθενοφόρα να έχουν σπεύσει επιτόπου.

Οι αρχές βρήκαν στο σημείο ένα αλεξίσφαιρο γιλέκο και πυροβόλα όπλα.

Dozens of victims hospitalized in explosion inside mosque at school complex in Jakarta, Indonesia; authorities investigating explosion as possible terrorism with body vest and firearms found at scene. - reports pic.twitter.com/UkfgJkHpvG — AZ Intel (@AZ_Intel_) November 7, 2025

Προς το παρόν δεν έχει υπάρξει καμία ανάληψη ευθύνης.

Φωτ. αρχείου

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.