Η Αρμενία κοιτάει σταθερά προς την Ευρώπη

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν και το κόμμα του «Συμβόλαιο Πολιτών» κέρδισαν τις βουλευτικές εκλογές με ποσοστό 49,81%.

Η Αρμενία συνεχίζει την πορεία της προς τη Δύση και την προσπάθεια ένταξης στην ΕΕ, παρά την ισχυρή επιρροή και παρουσία φιλορωσικών κομμάτων στο κοινοβούλιο.

Η χώρα αντιμετωπίζει κρίσεις λόγω της σύγκρουσης με το Αζερμπαϊτζάν και της απώλειας του Ναγκόρνο-Καραμπάχ, με χιλιάδες Αρμένιους να μετατρέπονται σε πρόσφυγες λόγω των εδαφικών απωλειών.

Από το 2018, η Αρμενία δηλώνει σταθερά ότι προσανατολίζεται προς τη Δύση. Αυτό θα συνεχιστεί και μετά τις βουλευτικές εκλογές, αν και η εξάρτηση της χώρας από τη Ρωσία παραμένει.Ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν ανακηρύχθηκε νικητής των βουλευτικών εκλογών της Κυριακής στη χώρα. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά αποτελέσματα, το κόμμα του, το «Συμβόλαιο Πολιτών», κέρδισε το 49,81% των ψήφων. Η εκλογική επιτροπή ανέφερε ότι συνολικά τέσσερα κόμματα πέρασαν το όριο εισόδου στο κοινοβούλιο. Η ισχυρότερη δύναμη της αντιπολίτευσης ήταν το θεωρούμενο ως φιλορωσικό μπλοκ «Ισχυρή Αρμενία», με επικεφαλής τον δισεκατομμυριούχο Σαμβέλ Καραπετιάν. Ο πρώην πρόεδρος Ρόμπερτ Κοτσαριάν και η συμμαχία των κομμάτων του στην Αρμενία κατέλαβαν την τρίτη θέση. Λέγεται ότι και αυτός διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ρώσο πρόεδρο Βλάντιμιρ Πούτιν. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά τελικά αποτελέσματα, ένα τρίτο φιλορωσικό κόμμα, η «Ευημερούσα Αρμενία», θα εισέλθει επίσης στο κοινοβούλιο.



Ο πρωθυπουργός Πασινιάν σε ευρωπαϊκή πορεία

Πηγή: Deutsche Welle

Υπό τον Πασινιάν, ο οποίος κυβερνά από το 2018, η Αρμενία έχει προσεγγίσει περισσότερο τη Δύση και επιδιώκει την ένταξή της στην ΕΕ. Αυτό έχει αποβεί εις βάρος των σχέσεων με τον μακροχρόνιο σύμμαχό της, τη Ρωσία. Ο Πασινιάν έχει αντιμετωπίσει αρκετές κρίσεις τα τελευταία χρόνια. Δραματικότερη ήταν η παρατεταμένη σύγκρουση με τον άσπονδο εχθρό της χώρας, το Αζερμπαϊτζάν, που κατέληξε ιδιαίτερα επώδυνη για την Αρμενία. Σε δύο σύντομες αλλά αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ 2020 και 2023, το Αζερμπαϊτζάν κατέλαβε το Ναγκόρνο-Καραμπάχ, το οποίο εκείνη την εποχή κατοικούνταν κυρίως από Αρμένιους. 100.000 Αρμένιοι αναγκάστηκαν τότε να εγκαταλείψουν τα πατρογονικά τους εδάφη στην περιοχή και κατέληξαν πρόσφυγες στην ηπειρωτική Αρμενία.Στην πρωτεύουσα της χώρας, το Ερεβάν, ο κόσμος βγήκε τότε στους δρόμους διαμαρτυρόμενος κατά του Πασινιάν, τον οποίο οι συμπατριώτες του κατηγόρησαν για ανικανότητα να προστατεύσει τους ομοεθνείς. Μέχρι σήμερα, παραμένει εκτεταμένη κοινωνική οργή μεταξύ ορισμένων τμημάτων του πληθυσμού προς τον πρωθυπουργό, ο οποίος δεν μπόρεσε εκείνη την κρίσιμη στιγμή να υπερασπιστεί το Ναγκόρνο-Καραμπάχ από τον πλούσιο σε πετρέλαιο και πολύ πιο βαριά οπλισμένο γείτονά του.Χάθηκε η εμπιστοσύνη στη ΜόσχαΑλλά ταυτόχρονα, η απώλεια της περιοχής κλόνισε την εμπιστοσύνη πολλών Αρμενίων στον παραδοσιακό προστάτη τους, τη Ρωσία. Η ρωσική ηγεσία, η οποία ήδη είχε ξεκινήσει πόλεμο στην Ουκρανία εκείνη την εποχή, δεν βοήθησε τους Αρμένιους και παρέμεινε απαθής στη σύγκρουση του Ναγκόρνο-Καραμπάχ. Παγιδευμένη ανάμεσα στο Αζερμπαϊτζάν και τον κύριο σύμμαχό του, την Τουρκία, η Αρμενία εξαρτάται από την επίτευξη συμφωνίας με τους ισχυρότερους γείτονές της. Για να εξασφαλίσει μια διαρκή ειρήνη με το Αζερμπαϊτζάν, ο Πασινιάν στράφηκε προς τους Ευρωπαίους και τις ΗΠΑ ως μεσολαβητές​​​​​​​. Ενώ η αντιπολίτευση τον κατηγόρησε για προδοσία λόγω της ήττας στον πόλεμο και των επακόλουθων διαπραγματεύσεων, ο πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία της ειρήνης στην περιοχή. Στην πραγματικότητα, πολλοί Αρμένιοι πρόσφατα αναγνώρισαν τη συμβολή του στην εδραίωση της ειρήνης και της ασφάλειας.Το κλίμα στη χώρα έχει αλλάξει, λέει ο Γιάκομπ Βόλενσταϊν, πολιτικός διευθυντής του Ιδρύματος Κόνραντ Αντενάουερ στον Νότιο Καύκασο. «Ακόμα κι αν πολλοί δεν συμπαθούν τον Πασινιάν, δεν υπάρχει εναλλακτική λύση». Η πίεση από τη Ρωσία δεν γίνεται πλέον αποδεκτή στην Αρμενία. Η Μόσχα επέβαλε πρόσφατα απαγορεύσεις εισαγωγής σε αρμενικά προϊόντα και απείλησε να τερματίσει μια ευνοϊκή σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε μάλιστα ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία ξεκίνησε λόγω της προσέγγισής της με την ΕΕ, κάτι που πολλοί Αρμένιοι το ερμήνευσαν ως απειλή.Μια έντονη προεκλογική εκστρατείαΗ προεκλογική εκστρατεία ήταν έντονα πολωμένη, και στιγματίστηκε από σκάνδαλα και, σε ορισμένες περιπτώσεις, από σκόπιμα ψευδείς αλληλοκατηγορίες. Ενώ ο Πασινιάν κατηγορήθηκε ότι σχεδίαζε να εγκαταστήσει εκατοντάδες χιλιάδες Αζέρους στη χώρα, η κυβέρνηση κατηγόρησε τη Ρωσία και την αντιπολίτευση που συμμάχησε μαζί της για εξαγορά ψήφων. Οι αρχές έχουν κινήσει αρκετές ποινικές υποθέσεις, ενώ έγιναν συλλήψεις ακόμη και την ημέρα των εκλογών. Ωστόσο, η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει συγκεκριμένα στοιχεία για τις κατηγορίες αυτές.Ο Πασινιάν έχει πλέον εντολή διακυβέρνησης για άλλα πέντε χρόνια. Ωστόσο, θα πρέπει να επιλύσει τα υπάρχοντα προβλήματα με τη Ρωσία, από την οποία η χώρα συνεχίζει να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό οικονομικά. Το όνειρο της ένταξης στην ΕΕ παραμένει προς το παρόν μακρινό.Πηγή: ARD

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