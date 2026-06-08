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Μουντιάλ 2026: Ανησυχία στην Εθνική Ελβετίας λόγω φιδιών κοντά στο προπονητικό κέντρο

Σύμφωνα με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Σαν Ντιέγκο, στην περιοχή ζουν τέσσερα είδη δηλητηριωδών κροταλιών και τα μέλη της αποστολής έχουν τρομοκρατηθεί 

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κροταλίας

Σε... αναμμένα κάρβουνα λίγες μόνο ημέρες πριν την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 βρίσκονται οι άνθρωποι της εθνικής ομάδας της Ελβετίας λόγω εξωαγωνιστικών περιστατικών.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η αποστολή της χώρας αποκάλυψε πως το προπονητικό κέντρο στο οποίο έχει καταλύσει η ομάδα, στο Σαν Ντιέγκο των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει περιτριγυρισθεί από επικίνδυνα είδη φιδιών!

Συγκεκριμένα, τόσο πίσω από τα δύο γήπεδα ποδοσφαίρου, όσο και πίσω ακριβώς από το γυμναστήριο των αθλητικών εγκαταστάσεων, εμφανίστηκαν φίδια που προκάλεσαν τρόμο και ανησυχία στους ανθρώπους της Ελβετίας.

Να σημειωθεί πως σύμφωνα με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Σαν Ντιέγκο, στην ευρύτερη περιοχή υπάρχουν τέσσερα είδη δηλητηριωδών κροταλιών, με πιο συνηθισμένο εκείνο που ονομάζεται Crotalus helleri.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Μουντιάλ 2026 φίδι Ελβετία ποδόσφαιρο
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