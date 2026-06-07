«Επιχείρηση Odin»: Πώς απετράπη το τρομοκρατικό χτύπημα - Εικόνες από το «εργαστήριο» του 37χρονου

Ένα αυτοσχέδιο εργαστήριο και ψηφιακά πειστήρια αποκαλύπτουν οι εικόνες από τα ευρήματα της Αντιτρομοκρατικής και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, μετά τη σύλληψη του 37χρονου, παλαιστινιακής καταγωγής, στην Κρήτη.

Είχε παραγγείλει εκρηκτικές ύλες

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ένταξη ως μέλος στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς, καθώς και για λήψη εκπαίδευσης και ταξίδι για τρομοκρατικούς σκοπούς. Όπως προέκυψε από την έρευνα, είχε προβεί σε διαδικτυακή παραγγελία εκρηκτικών υλών.

Κατά τις επακόλουθες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες στην Κρήτη και την Αττική, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων:

συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής,

φορητές συσκευές αποθήκευσης δεδομένων,

κάρτες τραπεζικών ιδρυμάτων,

αναλυτικός ζυγός ακριβείας εργαστηριακού τύπου και

εργαστηριακός μαγνητικός αναδευτήρας με θερμαινόμενη πλάκα.

«Επιχείρηση Odin»: Πώς απετράπη τρομοκρατικό χτύπημα

Ο ίδιος, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ, συνελήφθη χθες το απόγευμα, Σάββατο 6 Ιουνίου 2026, στην Κρήτη, έπειτα από κοινή επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) και της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών.

Σημειώνεται ότι η επιχείρηση για τη σύλληψη του 37χρονου, είχε την κωδικό ονομασία ''Odin'', της σκανδιναβικής θεότητας που στη χριστιανική θρησκεία παραπέμπει στον Άγιο Νικόλαο, όπου και συνελήφθη ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

O 37χρονος μετά από 12ωρη ανάκριση ομολόγησε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς, και είχε λάβει εκπαίδευση για την κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών μηχανισμών στη Μαλαισία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές στη Μαλαισία και στην Ινδονησία υπάρχουν στρατόπεδα της Χαμάς όπου εκπαιδεύονται τα άτομα τα οποία στρατολογούνται από τα μέλη της.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν ήξερε ποιος ήταν ο στόχος και ότι επρόκειτο να λάβει οδηγίες, ωστόσο οι Αρχές εκτιμούν ότι προετοιμαζόταν δυναμικό χτύπημα σε ισραηλινό στόχο, που πιθανόν να σχετίζεται με κρουαζιερόπλοιο.

Πώς έφτασαν στα ίχνη του

Προηγήθηκε αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από τα οποία προέκυψαν ενδείξεις διασύνδεσης του 37χρονου με πρόσωπα που απασχόλησαν πρόσφατα τις αρχές της Κύπρου για υποθέσεις τρομοκρατίας. Παράλληλα, ερευνώνται στοιχεία που αφορούν εκπαίδευσή του στην κατασκευή συνθετικών εκρηκτικών υλών.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ΣΚΑΪ, ο 37χρονος είναι χαρτογραφημένος από την ΕΥΠ και ουσιαστικά μπήκε στο μικροσκόπιο των αρχών πριν από 15 ημέρες όταν διαπιστώθηκε πως προετοίμαζε χτύπημα.

«Φέρεται να περίμενε υλικά, τα οποία θα τον βοηθούσαν να εκτελέσει κάποιο τρομοκρατικό χτύπημα στο άμεσο μέλλον» δήλωσε σήμερα, Κυριακή, στον ΣΚΑΙ ο πρώην αντιπρόεδρος Αστυνομικών Αθήνας, Νίκος Ρήγας. Μάλιστα, ο κ. Ρήγας ανέφερε πως ένας από τους πιθανούς στόχους ήταν ένα κρουαζιερόπλοιο με Ισραηλινούς πολίτες.

Η στρατολόγηση από τη Χαμάς και το στρατόπεδο στη Μαλαισία

Ο 37χρονος διέμενε μόνιμα στη Λωρίδα της Γάζας μαζί με τη σύζυγο και τα δύο παιδιά του. Κατά τη διαμονή του εκεί, στρατολογήθηκε από τη Χαμάς και εστάλη σε ειδικό στρατόπεδο εκπαίδευσης της οργάνωσης στη Μαλαισία. Εκεί, υπό τις οδηγίες του προσωπικού του χειριστή, εκπαιδεύτηκε εντατικά στην κατασκευή βομβών με τη χρήση απλών υλικών του εμπορίου.

Η σύνδεση με συλληφθέντα στην Κύπρο

Επιπλέον, σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία των αρχών, ο 37χρονος φέρεται να συνδέεται με άτομα που συνελήφθησαν πρόσφατα στην Κύπρο για υποθέσεις τρομοκρατίας. Όπως προέκυψε, ένας από τους τέσσερις συλληφθέντες στην Κύπρο ήταν συνεκπαιδευόμενός του στο ίδιο στρατόπεδο της Μαλαισίας και βρισκόταν σε επικοινωνία μαζί του.

Πότε ήρθε στην Ελλάδα

Ο 37χρονος είχε έρθει στην Ελλάδα το τέλος του καλοκαιριού του 2023 για να εργαστεί, και είχε λάβει πολιτικό άσυλο, που του επέτρεπε να κινείται νόμιμα στην Ευρώπη. Στο ενδιάμεσο αυτών των μετακινήσεων φέρεται να πραγματοποιήθηκε η στρατολόγησή του.

Το τελευταίο διάστημα νοίκιαζε ένα διαμέρισμα στα Πατήσια, ενώ πρόσφατα μετέβη στον 'Αγιο Νικόλαο Κρήτης, όπου εργαζόταν ως εποχικός υπάλληλος σε ξενοδοχειακή μονάδα.

Στόχος φέρεται να ήταν ένα χτύπημα στην Ευρώπη

Σύμφωνα με πηγές από την ΕΥΠ, ο στόχος της οργάνωσης ήταν να εξάγει την τρομοκρατία σε ευρωπαϊκό έδαφος, καθώς η Χαμάς είναι αποδυναμωμένη μετά τις πολεμικές επιχειρήσεις ετών με το Ισραήλ.

Θα μεταφερθεί στην Αθήνα αύριο

Ο κατηγορούμενος βρίσκεται στην Κρήτη στον εισαγγελέα στον Άγιο Νικόλαο και σύμφωνα με πληροφορίες θα δοθεί εντολή και θα μεταφερθεί πιθανότατα αύριο το πρωί στην Εισαγγελία της Αθήνας με κατηγορίες για τρομοκρατία, ενώ οι έρευνες των αρχών για την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τα στοιχεία για τους συλληφθέντες στην Κύπρο

Οι έρευνες της Αστυνομίας της Κύπρου και συνεργαζόμενων υπηρεσιών σε σχέση με την υπόθεση σύλληψης, πριν λίγες μέρες, τεσσάρων ατόμων από την Παλαιστίνη, που θεωρούνται ύποπτοι για τρομοκρατία συνεχίζονται, όπως αναφέρει το Philenews, υπό άκρα μυστικότητα. Οι 4 συγκεκριμένοι ύποπτοι που έχουν συλληφθεί πιστεύεται πως ετοίμαζαν τρομοκρατικά κτυπήματα στην Κύπρο σε στόχους που συνδέονται με Ισραηλινούς, ως αντίποινα για όσα συνέβησαν στη Λωρίδα της Γάζας.

Υπό κράτηση βρίσκονται 32χρονος και 38χρονος, που φαίνεται να συνδέθηκαν με μεγάλες ποσότητες υλικών κατασκευής εκρηκτικών, καθώς και 54χρονος και 57χρονος που φέρονται ως συνεργάτες τους. Πληροφορίες του Philenews αναφέρουν πως οι δύο τελευταίοι, οι οποίοι συνελήφθησαν την περασμένη εβδομάδα, βρίσκονται στην Κύπρο εδώ και πολλά χρόνια, γεγονός που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη ανησυχία στις κυπριακές Αρχές, που ξεψαχνίζουν το παρελθόν και τις επαφές τους. Φαίνεται, μάλιστα, πως οι δύο έχουν εξασφαλίσει και κυπριακή υπηκοότητα. Μάλιστα, χθες έληγε το διάταγμα οκταήμερης κράτησής τους και αναμενόταν να οδηγηθούν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας, όπου σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, θα ζητηθεί η ανανέωση του διατάγματος κράτησής τους.

Σήμερα, εξάλλου, σε ξεχωριστή διαδικασία, που επίσης θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, αναμένεται να ζητηθεί για δεύτερη φορά η ανανέωση της κράτησης των άλλων δύο Παλαιστινίων, που αντιμετωπίζουν αδικήματα τρομοκρατίας και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση. Υπενθυμίζεται πως ο ένας από αυτούς φέρεται να παραδέχθηκε πως στόχος θα ήταν Ισραηλινοί, χωρίς, ωστόσο, να ξεκαθαρίσει πού θα γίνονταν τα κτυπήματα.

Ο 32χρονος και ο 38χρονος, πάντως, φέρονται να είχαν κομβικό ρόλο στην υπόθεση και διερευνάται κατά πόσον συνεργάζονταν και με άλλα άτομα στην Κύπρο. Ο 32χρονος, που διαμένει τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο, έχει συνδεθεί τόσο με το σπίτι στην Ακτή του Κυβερνήτη, όσο και με διαμέρισμα στις Καμάρες Λάρνακας, στο οποίο διέμενε με την οικογένειά του. Στα δύο σπίτια εντοπίστηκαν υλικά κατασκευής εκρηκτικών, ανάμεσά τους και νιτρική αμμωνία. Πρόκειται για χημικά, που δεν αποκλείεται να προέρχονται από την κυπριακή αγορά. Με αυτά φαίνεται να έχει συνδεθεί και ο 38χρονος, που διέμενε παράνομα στην Κύπρο και εκτιμάται πως κατάφερε να εισέλθει στο έδαφος της Κύπρου από τα κατεχόμενα.

Η πρώτη μεγάλη ποσότητα των υλικών κατασκευής εκρηκτικών εντοπίστηκε στην κατοικία στην Ακτή του Κυβερνήτη την Πέμπτη 21 Μαΐου. Δύο ημέρες αργότερα βρέθηκε και δεύτερη μεγάλη ποσότητα σε διαμέρισμα δεύτερου ορόφου πολυκατοικίας, που βρίσκεται στις Καμάρες και το οποίο παρακολουθείτο. Όλα τα ανευρεθέντα έχουν αποσταλεί για εξειδικευμένες επιστημονικές εξετάσεις, που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός των επόμενων ημερών, σύμφωνα με αρμόδια πηγή.

Πηγή: skai.gr

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