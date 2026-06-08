Ο Ζελένσκι επιβεβαίωσε ότι ο Αμπράμοβιτς επισκέφθηκε το Κίεβο τον Μάιο και μετέφερε μηνύματα στον Πούτιν

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συναντήθηκε με τον Ρώσο δισεκατομμυριούχο Ρομάν Αμπράμοβιτς στο Κίεβο τον Μάιο και τον χρησιμοποίησε ως άτυπο δίαυλο για να στείλει μηνύματα στον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν, μεταξύ των οποίων μια πρόταση για κατάπαυση του πυρός και μια κατηγορηματική απόρριψη οποιωνδήποτε εδαφικών παραχωρήσεων στο Ντονμπάς.

Σε συνέντευξή του στο Sky News την Κυριακή, ο Ζελένσκι ανέφερε ότι ο Αμπράμοβιτς ζήτησε να διατηρηθεί μυστικός ο ρόλος του και προσπάθησε να καταλάβει τι θα ήταν διατεθειμένο να συζητήσει το Κίεβο σε πιθανές διαπραγματεύσεις με το Κρεμλίνο.

«Ήρθε στο Κίεβο. Είπε ότι έφερε ένα μήνυμα απευθείας για μένα και ότι θέλει να πάρει μηνύματα από εμένα για να τα μεταφέρει στον Πούτιν», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Αλλά είπε ότι πρέπει να γίνει διακριτικά, χωρίς καμία δημοσιότητα. Είπα ότι η επιλογή είναι δική σου – για εμάς, δεν έχει σημασία», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι πρόσθεσε ότι η επίσκεψη του Αμπράμοβιτς «δεν ήταν μυστική» και ότι ο επιχειρηματίας ήθελε να διαπιστώσει τη στάση της Ουκρανίας όσον αφορά ενδεχόμενες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Τόνισε, ωστόσο, ότι η θέση του Κιέβου σχετικά με το Ντονμπάς δεν υπόκειται σε διαπραγμάτευση. «Αυτό ήταν το βασικό μήνυμα. Είπα ότι δεν θα φύγουμε. Δεν θα σας χαρίσουμε τη νίκη με αυτόν τον τρόπο», σημείωσε ο Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι ζήτησε από τον Αμπράμοβιτς να μεταφέρει την πρότασή του για μια άμεση συνάντηση με τον Πούτιν «οποιαδήποτε στιγμή» και «με οποιαδήποτε μορφή».

Σύμφωνα με πηγές των Financial Times, το Κίεβο χρησιμοποίησε τον Αμπράμοβιτς ως δίαυλο επικοινωνίας για να δείξει ότι αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τις άμεσες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία, ενώ οι προσπάθειες διαμεσολάβησης των ΗΠΑ φέρεται να περιπλέκονταν λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Δύο υψηλόβαθμοι Ουκρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το μήνυμα έμοιαζε με μια πιο συγκρατημένη εκδοχή μιας δημόσιας έκκλησης που δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο της ουκρανικής προεδρίας την περασμένη Πέμπτη, η οποία ζητούσε κατάπαυση του πυρός κατά μήκος της γραμμής του μετώπου, ανταλλαγή όλων των αιχμαλώτων και την επιστροφή των απελαθέντων αμάχων και παιδιών.

Ένας αξιωματούχος ανέφερε ότι ο τόνος του μηνύματος που μεταφέρθηκε μέσω του Αμπράμοβιτς ήταν λιγότερο συγκρουσιακός από ό,τι η δημόσια εκδοχή.

Στην ανοιχτή επιστολή του προν τον Πούτιν ο Ζελένσκι ανέφερε ότι οι Ρώσοι έχουν αρχίσει να κουράζονται από τον πόλεμο και υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν διαθέτει τους πόρους και την πολιτική δύναμη για να διατηρήσει την εμπιστοσύνη του λαού.

Το Κρεμλίνο απέρριψε την πρόταση για άμεση συνάντηση, με τον Πούτιν να χαρακτηρίζει την επιστολή ως «αγενή» και να δηλώνει ότι η διατύπωσή της καθιστούσε οποιαδήποτε άμεση συνάντηση «αδύνατη».

Πηγή: skai.gr

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