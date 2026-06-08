Ο Ίνρις Έλμπα (Idris Elba) βρίσκεται στο επίκεντρο της φημολογίας για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ από τότε που ο Ντάνιελ Γκρεγκ (Daniel Craig) αποχώρησε από το franchise το 2021.

Ωστόσο, σε συνέντευξή του στο British GQ που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα, ο ηθοποιός απέρριψε τα σενάρια αυτά ως μη ρεαλιστικά, υποστηρίζοντας ότι ορισμένα κοινά ανά τον κόσμο δεν θα αποδέχονταν έναν μαύρο άνδρα στον εμβληματικό ρόλο του Βρετανού υπερκατασκόπου.

«Δεν υπήρξε ποτέ κάτι επίσημο. Ήταν πάντα απλώς μια φήμη», δήλωσε ο πρωταγωνιστής των σειρών The Wire και Luther. «Πάντα πίστευα ότι δεν ήταν κάτι ρεαλιστικό. Ο Τζέιμς Μποντ γράφτηκε όπως γράφτηκε για κάποιο λόγο. Παρ’ όλα αυτά, το θεώρησα κομπλιμέντο», πρόσθεσε.

Ο Έλμπα συνέχισε λέγοντας: «Σε ρεαλιστικούς όρους, υπάρχουν αγορές που απλώς δεν θα το αποδέχονταν. Ο Μποντ είναι τεράστιος σε όλο τον κόσμο. Και δεν θα δεχτούν έναν μαύρο άνδρα, έναν Αφρικανό άνδρα, στον ρόλο του Μποντ. Αυτό δεν ταιριάζει με την κουλτούρα τους. Τελεία».

Σύμφωνα με το British GQ, η φημολογία ξεκίνησε μετά την εκλογή του Μπαράκ Ομπάμα (Barack Obama) το 2008, όταν ο Κρεγκ είχε δηλώσει ότι είχε έρθει η ώρα για έναν μαύρο Τζέιμς Μποντ.

«Ο Μποντ είναι τόσο μη ρεαλιστικός χαρακτήρας, ώστε μια μικρή δόση πραγματικότητας είναι καλή, αλλά ας μην προσπαθήσουμε να τον κάνουμε “woke”», σχολίασε ο Έλμπα.

«Πρέπει να παραμείνει πιστός σε αυτό που είναι: μια μορφή απόδρασης από την πραγματικότητα. Μην προσπαθείτε να ικανοποιήσετε τα γούστα όλου του κόσμου. Απλώς αφήστε τον να είναι ο Μποντ», πρόσθεσε.

Παρότι φαίνεται να αποκλείει τον εαυτό του από το franchise, ο 53χρονος βραβευμένος με Golden Globe Awards ηθοποιός δεν είναι άγνωστος στον χώρο των ταινιών δράσης. Έχει εμφανιστεί πολλές φορές στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel ως Heimdall, ενώ πρωταγωνιστεί και στην επερχόμενη ταινία Masters of the Universe στον ρόλο του Man-At-Arms.

Οι οντισιόν για τον νέο Τζέιμς Μποντ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με την επόμενη ταινία να αναμένεται να σκηνοθετήσει ο Ντενίς Βιλνέβ (Denis Villeneuve), γνωστός από τις ταινίες Dune και Blade Runner 2049.

Πηγή: skai.gr

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