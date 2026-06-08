Σαουδική Αραβία: Βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από την Υεμένη είχε κατεύθυνση προς «χώρα της περιοχής»

Το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ένας πύραυλος εντοπίσθηκε νωρίτερα σήμερα να έχει εκτοξευθεί από την Υεμένη και να κατευθύνεται προς «χώρα της περιοχής» χωρίς να κατονομάζει τη χώρα.

Το υπουργείο Άμυνας αναφέρει στην ανακοίνωση του ότι τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο πύραυλος «εξετράπη της πορείας του και κατέπεσε σε μια ανοιχτή περιοχή κοντά στα σύνορα Σαουδικής Αραβίας –Υεμένης».

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι δεν εξαπέλυσε καμία επίθεση κατά της Σαουδικής Αραβίας, ενώ οι σύμμαχοι του Ιράν, οι Χούθι, ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν μια επίθεση κατά του Ισραήλ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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