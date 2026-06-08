ΕΛ.Α.Σ για ανασχηματισμό: Ανακύκλωση του ασήμαντου

Στις αλλαγές που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός στο κυβερνητικό σχήμα αναφέρεται με ανακοίνωση της η ΕΛ..

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ως επικοινωνιακή απόπειρα δραπέτευσης από τον κλοιό της φθοράς και των σκανδάλων, ο σημερινός ανασχηματισμός δικαιούται βραβείο ανακύκλωσης του ασήμαντου. Δικαιούται όμως ταυτόχρονα και βραβείο πολιτικού κυνισμού. Ο πρωθυπουργός, ενόψει εκλογών, όχι μόνο αναβάθμισε τον άνθρωπο που χαρακτήρισε "γουρλίδικη" την Εξεταστική για τα Τέμπη, αλλά αύξησε ακόμη περισσότερο και τον αριθμό των υπουργών του.

Αν δε, συνυπολογίσουμε και τις στρατιές των μετακλητών που έχουν σπάσει κάθε ρεκόρ, τότε έχουμε με βεβαιότητα και την πιο "ακριβή" κυβέρνηση της μεταπολίτευσης».

Συμπυκνώνοντας υποστηρίζει: «Πολυπληθέστερη, ακριβότερη και ταυτόχρονα η πιο αναποτελεσματική και η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση. Αυτή είναι η παρακαταθήκη Μητσοτάκη, λίγο πριν ο ελληνικός λαός μιλήσει τελευταίος στις κάλπες».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.