Ο Νετανιάχου προειδοποιεί ότι ο πόλεμος με Ιράν και Χεζμπολάχ δεν έχει λήξει και υπόσχεται «απάντηση με ισχύ» σε νέα επίθεση

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι το Ισραήλ έχει σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ιράν, χωρίς ωστόσο να αναγνωρίσει επίσημα την ύπαρξη εκεχειρίας, στην πρώτη του δήλωση μετά την ανταλλαγή πληγμάτων μεταξύ των δύο πλευρών.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ, προσθέτοντας ότι ο πόλεμος μαζί τους «δεν έχει ακόμη τελειώσει».

Ο Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ισραηλινές επιδρομές κατά του Ιράν κατέστησαν δυνατή τη διακοπή εκτοξεύσεων ιρανικών πυραύλων προς το Ισραήλ. «Προς το παρόν, οι εχθροπραξίες σε αυτό το μέτωπο έχουν σταματήσει, επειδή μετά τα πλήγματα που επιφέραμε στο τρομοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης, αυτό σταμάτησε να μας επιτίθεται», τόνισε ο Νετανιάχου, προσθέτοντας: «Αν το ιρανικό τρομοκρατικό καθεστώς κάνει το λάθος να επαναλάβει τις επιθέσεις του εναντίον μας, θα απαντήσουμε με ισχύ».

Ακόμη, δήλωσε ότι η Τεχεράνη προσπάθησε να δημιουργήσει μια «νέα εξίσωση» συνδέοντας τη σύγκρουση στο Λίβανο με μια ιρανική αντίδραση.

«Πίστευαν ότι μπορούσαν να επιτεθούν στο Ισραήλ από το έδαφος του Λιβάνου και του Ιράν, και ότι δεν θα αντιδρούσαμε», δήλωσε ο Νετανιάχου. «Αυτό δεν συνέβη, και δεν θα συμβεί. Όχι όσο είμαι εγώ εδώ». «Υποστηρίζω σθεναρά το δικαίωμά μας να αναλαμβάνουμε δράση εναντίον των εχθρών μας», τόνισε.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ισραήλ, αλλά προειδοποίησαν για σκληρότερες επιθέσεις εάν το Ισραήλ επαναλάβει τα πλήγματα στον Λίβανο.

Από πλευράς τους, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ ενημέρωσαν το Ιράν ότι δεν θα υπάρξουν περαιτέρω επιθέσεις εάν η Τεχεράνη δεν εξαπολύσει άλλα πλήγματα, αναφέρουν ισραηλινά ΜΜΕ.

Το Ισραήλ σταμάτησε τα πλήγματα κατά του Ιράν κατόπιν αιτήματος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ανώτατος Ισραηλινός αξιωματούχος, τον οποίο επικαλέστηκε το Channel 12 τη Δευτέρα, μεταδίδει το Reuters.

Ο αξιωματούχος πρόσθεσε ότι εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις της Χεζμπολάχ εναντίον ισραηλινών πόλεων, το Ισραήλ θα επιτεθεί στα νότια προάστια της Βηρυτού.

Το ρεπορτάζ του Channel 12, επικαλούμενο τον ανώτατο Ισραηλινό αξιωματούχο, ανέφερε επίσης ότι τα ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση τις επόμενες ημέρες.

Λίγη ώρα πριν τις δηλώσεις του Νετανιάχου, ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατς, δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ στον Λίβανο και θα πλήξει τη συνοικία Νταχιγιέ της Βηρυτού, εάν η οργάνωση επιτεθεί σε κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ, προσθέτοντας ότι «κάθε επίθεση στις βόρειες κοινότητες θα οδηγήσει σε πλήγμα στην Νταχιγιέ».

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τους New York Times, το Ισραήλ είχε προγραμματίσει μια «μαζική» επίθεση εναντίον του Ιράν, πριν η πίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες κάνει τον Νετανιάχου να την ακυρώσει, μαζί με όλες τις προγραμματισμένες επιθέσεις εναντίον του Ιράν. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι ΗΠΑ πιθανότατα δεν θα επιτρέψουν στο Ισραήλ να βομβαρδίσει τη Βηρυτό στο μέλλον.

Πηγή: skai.gr

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