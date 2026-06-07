CENTCOM: Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο ιρανικά drone στο Στενό του Ορμούζ

Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέρριψαν δύο ιρανικά drones που απειλούσαν τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο στρατός, μία ημέρα μετά τη νέα ανταλλαγή επιθέσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και τις βολές της Τεχεράνης εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν.

Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να επιτρέψουν τη χρήση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότηση επισκευών σε κράτη του Κόλπου που ενδέχεται να πληγούν από μελλοντικές ιρανικές επιθέσεις, σύμφωνα με πηγή.

Τα πρόσφατα πλήγματα έχουν επιβαρύνει περαιτέρω την ήδη εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Πακιστανοί διαμεσολαβητές βρίσκονται στο Ιράν αυτό το Σαββατοκύριακο για διαπραγματεύσεις, επιδιώκοντας να επιτύχουν πρόοδο στις αδιέξοδες ειρηνευτικές συνομιλίες.

Ένας στρατηγός ήταν μεταξύ πολλών Λιβανέζων στρατιωτών που σκοτώθηκαν το Σάββατο σε ισραηλινό πλήγμα, σύμφωνα με τον λιβανέζικο στρατό. Το Ισραήλ δηλώνει ότι η στρατιωτική του επιχείρηση στη χώρα στοχεύει τη Χεζμπολάχ, η οποία έχει απορρίψει την παράταση της εκεχειρίας που συμφωνήθηκε μεταξύ των κυβερνήσεων του Ισραήλ και του Λιβάνου.



Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.