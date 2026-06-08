Υπό κράτηση θα παραμείνει ο 55χρονος Τζέιμς Δαλαμάγκας, καταζητούμενος από την Ίντερπολ, ο οποίος κατηγορείται ότι είχε σκοτώσει το 1999, ομογενή στην Αυστραλία και διέφευγε της σύλληψης για 27 χρόνια, ζώντας στον Αίγιο με άλλο ονοματεπώνυμο.

Το Συμβούλιο Εφετών Πάτρας θα αποφασίσει μέσα στις επόμενες ημέρες για την έκδοση ή μη του 55χρονου, ο οποίος καταζητείται από τις αρχές της Αυστραλίας με την κατηγορία του φόνου. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο της Πάτρας φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και κατά την απολογία του στον Εισαγγελέα Εφετών αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες, σύμφωνα με το Ertnews.gr.

Ο 55χρονος καταζητούταν από τις Αυστραλιανές αρχές για τη δολοφονία ενός ομογενή σε περιοχή του Σίδνει το 1999. Εντοπίστηκε στο χωριό Άλσος Αιγίου, όπου διέμενε όλο αυτό το χρονικό διάστημα με τη σύντροφό του, χρησιμοποιώντας το όνομα Αντώνης Τζίμας.

Ο ίδιος δήλωσε Έλληνας πολίτης και εξέφρασε την αντίθεσή του στην έκδοση, ισχυριζόμενος ότι το αδίκημα έχει παραγραφεί με βάση την ελληνική νομοθεσία. Στη συνέχεια, ο 55χρονος μεταφέρθηκε στο Δικαστικό Μέγαρο Αιγίου για να δικαστεί στο Αυτόφωρο για πλημμεληματικές κατηγορίες, τις οποίες αντιμετωπίζουν επίσης η σύντροφος και ο πατέρας του. Το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση για το μεσημέρι της Τετάρτης και μέχρι τότε οι τρεις τους θα παραμείνουν υπό κράτηση στην Ασφάλεια Αιγίου.

Στον εισαγγελέα ο Τζέιμς Δαλαμάγκας - Τις επόμενες ημέρες η άποφαση σχετικά με το αίτημα έκδοσής του στην Αυστραλία

Βγαίνοντας από τη δικαστική αίθουσα, υποστήριξε στους δημοσιογράφους ότι η όλη ιστορία είναι μια πλεκτάνη εναντίον του και αναφέρθηκε στη δολοφονία του αδελφού του στην Αυστραλία.

«Να μάθει ο κόσμος την αλήθεια. Δολοφόνησαν τον αδερφό μου το 1998 στο καζίνο στο Σίδνει, τον Παναγιώτη Δαλαμάγκα 23 χρονών τον δολοφόνησαν. Ένας διεφθαρμένος αστυνομικός χωρίς άδεια σεκιούριτι δολοφόνησε τον αδερφό μου», είπε στους δημοσιογράφους.

Μετά την ολοκλήρωση του Αυτοφώρου, ο 55χρονος θα μεταφερθεί στις φυλακές του Αγίου Στεφάνου Πατρών, όπου θα κρατείται μέχρι την τελική απόφαση για την έκδοσή του. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο καταζητούμενος είχε απασχολήσει τις αρχές και το 2014, έπειτα από καταγγελία της μητέρας του για ενδοοικογενειακή βία. Τότε είχε δηλωθεί στις αρχές με το όνομα Τζιμ Νταλαμάγκα, με αποτέλεσμα να μην ταυτοποιηθεί με το πραγματικό του επίθετο. Η υπόθεση εκείνη δεν προχώρησε, καθώς ο ίδιος δεν εμφανίστηκε ποτέ στο δικαστήριο και η μητέρα του απέσυρε τις κατηγορίες.

Η σύλληψή του έγινε έπειτα από μεθοδική έρευνα της Ασφάλειας Αιγίου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ότι ο 55χρονος διέμενε τα τελευταία χρόνια στην περιοχή Άλσος Αιγίου μαζί με τη σύντροφό του. Έπειτα από τριήμερη παρακολούθηση του σπιτιού, οι αρχές τον σταμάτησαν για έλεγχο μόλις βγήκε στον δρόμο. Καθώς δεν είχε μαζί του ταυτότητα, οδηγήθηκε στο τμήμα, όπου η πραγματική του ταυτότητα αποκαλύφθηκε από τα δακτυλικά του αποτυπώματα.

Μαζί του συνελήφθησαν η σύντροφός του και ο πατέρας του με την κατηγορία της υπόθαλψης.

Στην τοπική κοινωνία ο 55χρονος απέφευγε τις επαφές και είχε δηλώσει στους γείτονες ότι είναι καρκινοπαθής, ενώ ασχολούταν μόνο με αγροτικές εργασίες. Το σπίτι του ήταν προστατευμένο σαν φρούριο, με ψηλό μαντρότοιχο που έκρυβε το εσωτερικό του. Στην αυλή του σπιτιού υπήρχαν τριάντα πέντε σκυλιά ράτσας Ροτβάιλερ, για τα οποία μάλιστα το 2019 είχε γίνει καταγγελία από φιλοζωικές οργανώσεις.

Πηγή: skai.gr

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