Τον δρόμο για τη φυλακή πήρε σήμερα, Δευτέρα, ο 46χρονος από τη Λάρισα που συνελήφθη πρόσφατα στην οικία του στη Γιάννουλη, καθώς μετά την απολογία του κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οικονομικού Εγκλήματος στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας της Ελληνικής Αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, η οποία φέρεται να εμπλεκόταν σε υποθέσεις απάτης και εκβιασμών.

Κατά τις έρευνες που ακολούθησαν στην κατοικία του 46χρονου, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην αυλή και συγκεκριμένα μέσα σε χώρο ψησταριάς ένα πιστόλι μαζί με φυσίγγια. Μάλιστα, η επιχείρηση των Αρχών ήταν εκτεταμένη, καθώς χρησιμοποιήθηκε ακόμη και εκσκαφέας προκειμένου να ελεγχθεί εξονυχιστικά το σύνολο του εξωτερικού χώρου της κατοικίας.

Πηγή: skai.gr

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