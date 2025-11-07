Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ο Βρετανός υπουργός Δικαιοσύνης και αναπληρωτής πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Λάμι, βρίσκεται αντιμέτωπος με σφοδρές κατηγορίες ότι είτε «δεν έχει ιδέα» για όσα συμβαίνουν στο υπουργείο του είτε παραπλάνησε τους πολίτες σχετικά με την κατά λάθος αποφυλάκιση ενός μετανάστη που έχει καταδικαστεί για σεξουαλική επίθεση.

Ο Λάμι κατηγορήθηκε ότι προκάλεσε σύγχυση σχετικά με την αποφυλάκιση του Μπραχίμ Καντούρ-Σερίφ, ισχυριζόμενος ότι αυτή συνέβη πριν από την εισαγωγή ενισχυμένων ελέγχων. Οι έλεγχοι αυτοί είχαν διαταχθεί ως απάντηση στην προηγούμενη, επίσης λανθασμένη, αποφυλάκιση του αιτούντα άσυλο Χαντούς Κεμπατού.

Η αντίφαση έγκειται στο γεγονός ότι οι ενισχυμένοι έλεγχοι τέθηκαν σε ισχύ στις 27 Οκτωβρίου, ενώ ο Καντούρ-Σερίφ αποφυλακίστηκε στις 29 Οκτωβρίου.

Ένα email που περιήλθε στην κατοχή της εφημερίδας The i Paper αποκαλύπτει ότι το υπουργείο δικαιοσύνης είχε αρχίσει την εφαρμογή των ελέγχων δύο ημέρες νωρίτερα, στις 25 Οκτωβρίου.

Ο σκιώδης υπουργός δικαιοσύνης, Ρόμπερτ Τζένρικ, δήλωσε ότι ο Λάμι «είτε είπε ψέματα είτε δεν έχει απολύτως καμία ιδέα για το τι συμβαίνει στο υπουργείο του».

Ακόμη και βουλευτές των Εργατικών ανέφεραν ότι ο υπουργός δικαιοσύνης πρέπει να «αναλάβει τον έλεγχο» της κρίσης στις φυλακές.

Ο Ντέιβιντ Λάμι βρίσκεται σε θέση άμυνας από την περασμένη Τετάρτη, όταν κατά τη διάρκεια της «Ώρας του Πρωθυπουργού» ρωτήθηκε επανειλημμένα από τους Συντηρητικούς εάν υπήρξε και άλλη λανθασμένη αποφυλάκιση, αλλά δεν απάντησε ευθέως στην ερώτηση.

Μετά το τέλος της συνεδρίασης, αποκαλύφθηκε ότι η αστυνομία αναζητούσε τον Καντούρ-Σερίφ, καθώς και έναν ακόμη κρατούμενο, τον Γουίλιαμ «Μπίλι» Σμιθ (ο οποίος παραδόθηκε την Πέμπτη).

Την Πέμπτη το απόγευμα, ο Λάμι δήλωσε ότι, ενώ έμαθε για την αποφυλάκιση του Καντούρ-Σερίφ το πρωί της Τετάρτης, δεν το ανέφερε στη βουλή επειδή «δεν είχε όλες τις λεπτομέρειες».

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο Καντούρ-Σερίφ είχε αποφυλακιστεί πριν τεθούν σε εφαρμογή οι ενισχυμένοι έλεγχοι που διέταξε μετά την υπόθεση Κεμπατού. Ωστόσο, το υπουργείο δικαιοσύνης ανέφερε σε δελτίο τύπου στις 27 Οκτωβρίου ότι οι ενισχυμένοι έλεγχοι τέθηκαν σε ισχύ «από σήμερα». Δύο ημέρες αργότερα, ο Καντούρ-Σερίφ αποφυλακίστηκε κατά λάθος από τη φυλακή του Γουόντσγουορθ.

Πηγές του υπουργείου δικαιοσύνης δήλωσαν στην i Paper ότι αυτά που είπε ο Λάμι ήταν σωστά, επειδή τα λάθη που προκάλεσαν την αποφυλάκιση του Καντούρ-Σερίφ είχαν συμβεί στα τέλη Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το σφάλμα σχετίζεται με τις πληροφορίες που παρασχέθηκαν για τον Καντούρ-Σερίφ. Πηγές ανέφεραν ότι αυτού του είδους το σφάλμα δεν θα είχε γίνει από τους νέους ελέγχους, οι οποίοι απαιτούν την παρουσία ενός διευθυντή υπηρεσίας κατά την αποφυλάκιση οποιουδήποτε αλλοδαπού εγκληματία αποφυλακίζεται πρόωρα.

Οι πηγές από το υπουργείο επέμειναν ότι οι νέοι έλεγχοι θα εντοπίσουν κάποιους παραβάτες που διαφορετικά θα αποφυλακίζονταν λανθασμένα, αλλά παραδέχτηκαν ότι υπάρχουν «βαθύτερα ζητήματα» στο σύστημα των φυλακών που χρειάζονται αντιμετώπιση.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, μιλώντας από τη Βραζιλία, δήλωσε «θυμωμένος και απογοητευμένος» με τις αποφυλακίσεις, αλλά υπερασπίστηκε τον αναπληρωτή του, λέγοντας ότι ήταν «σωστό» που ο υπουργός δικαιοσύνης «παρουσίασε τα γεγονότα εξ όσων γνώριζε».

Οι εξελίξεις αυτές έχουν θορυβήσει ορισμένους βουλευτές των Εργατικών. Όπως δήλωσε ένας εξ αυτών: «Η απόδοση του Λάμι στη βουλή ήταν σοκαριστικά κακή. Ο τόνος του, η απόδοση και το μήνυμά του ήταν φρικτά. Πρέπει να αναλάβει τον έλεγχο του θέματος των φυλακών και να το λύσει».

Ένας άλλος βουλευτής των Εργατικών είπε ότι τον Λάμι τον «έσωσε το καμπανάκι» της διακοπής των εργασιών της βουλής το βράδυ της Τετάρτης.

Ωστόσο, ένας τρίτος βουλευτής αντέτεινε ότι είναι «λίγο σκληρό να τον κατηγορούμε για κάτι που ήταν ένα επιταχυνόμενο πρόβλημα υπό την προηγούμενη κυβέρνηση, ενώ βρίσκεται στη θέση του μόλις λίγες εβδομάδες».

Ορισμένοι ειδικοί σε θέματα φυλακών υποστήριξαν ότι το σχέδιο έκτακτης ανάγκης των Εργατικών για την αποσυμφόρηση του υπερπληθυσμού στις φυλακές συνέβαλε στην αύξηση των λανθασμένων αποφυλακίσεων. Ο Νικ Χάρντουικ, πρώην επικεφαλής επιθεωρητής φυλακών, δήλωσε στους Times ότι το σχέδιο πρόωρης αποφυλάκισης (που εισήγαγε η προκάτοχος του Λάμι, Σαμπάνα Μαχμούντ) προκάλεσε «σύγχυση».

Μια πηγή από την υπηρεσία φυλακών δήλωσε ότι η αύξηση του όγκου των πρόωρων αποφυλακίσεων και οι αλλαγές στις ρυθμίσεις «άσκησαν πίεση» στο προσωπικό, καθιστώντας τα λάθη «πιο πιθανά». Ωστόσο, τόνισαν ότι η κυβέρνηση των Εργατικών «δεν είχε άλλη επιλογή» λόγω της κρίσης υπερπληθυσμού που κληρονόμησε, διαφορετικά «το σύστημα δικαιοσύνης θα είχε σταματήσει».

Το βράδυ της Πέμπτης, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι μια «εξειδικευμένη ομάδα μηχανικών, αναλυτών και σχεδιαστών» θα αναλάβει την εφαρμογή τεχνολογίας «αιχμής» σε περισσότερες φυλακές για την αποφυγή περαιτέρω λαθών.

Πάντως, οι προαναφερθείσες περιπτώσεις δεν αποτελούν μεμονωμένα περιστατικά, αλλά την κορυφή του παγόβουνου. Όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία του υπουργείου δικαιοσύνης, κατά το 12μηνο που έληξε τον Μάρτιο του 2025, καταγράφηκαν συνολικά 262 λανθασμένες αποφυλακίσεις. Ο αριθμός αυτός είναι περισσότερο από διπλάσιος σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη περίοδο, όταν είχαν καταγραφεί 115 περιστατικά.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Standard, εκφράζονται ανησυχίες ότι περίπου 40 ακόμη παρόμοιες λανθασμένες αποφυλακίσεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν μέχρι τα Χριστούγεννα.



