Η Αλβανία θα προχωρήσει δυναμικά με ένα πολυτελές θέρετρο που σχεδιάζει ο γαμπρός του Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump), Τζάρεντ Κούσνερ, σε μια απομακρυσμένη έκταση των βαλκανικών ακτών, παρά τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες για τις περιβαλλοντικές του επιπτώσεις, δήλωσε ο πρωθυπουργός Έντι Ράμα στο Reuters τη Δευτέρα.

Χιλιάδες άνθρωποι έχουν κατεβεί στους δρόμους της πρωτεύουσας Τίρανα και της νότιας ακτής όπου έχει προταθεί το θέρετρο, ζητώντας την ακύρωση του έργου λόγω των επιπτώσεών του σε έναν προστατευόμενο υδροβιότοπο, ο οποίος φιλοξενεί φλαμίνγκο, φώκιες και θέσεις ωοτοκίας θαλάσσιων χελωνών.

Το φλαμίνγκο έχει αναδειχθεί σε σύμβολο του κινήματος: οι διαδηλωτές σηκώνουν φουσκωτά ροζ πουλιά και πανό που γράφουν «Επανάσταση των Φλαμίνγκο».

Ο Ράμα παραμένει ασυγκίνητος, δηλώνοντας στο Reuters ότι οι επενδυτές θα «καταπλήξουν» τους παρατηρητές με τα σχέδιά τους τους επόμενους μήνες και ότι τμήματα του θερέτρου θα μπορούσαν να είναι ανοιχτά για το κοινό πριν από το τέλος της δεκαετίας.

«Σας λέω, θα είναι ένα όμορφο έργο, θα το κάνουμε και θα είμαστε περήφανοι που συνεισφέρουμε στην Ευρώπη», δήλωσε ο Ράμα κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο γραφείο του, λίγα μέτρα μακριά από το σημείο όπου πραγματοποιούνται καθημερινά νυχτερινές διαδηλώσεις κατά του έργου.

«Ψηφίστηκα για να κάνω αυτά τα πράγματα να συμβούν. Δεν ψηφίστηκα για να άγομαι και να φέρομαι από ανθρώπους που έχουν διαφορετική ιδέα για το πώς πρέπει να αναπτυχθεί η χώρα».

Μεγάλα όνειρα αντιμέτωπα με αντιπαραθέσεις

Ο 61χρονος Ράμα, πρώην μπασκετμπολίστας και καλλιτέχνης που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2013 και στοχεύει να εντάξει την Αλβανία στην ΕΕ, είναι περήφανος που ηγείται του εκσυγχρονισμού μιας χώρας η οποία μαράζωνε για δεκαετίες υπό μια ιδιαίτερα ασφυκτική κομμουνιστική δικτατορία μέχρι τη δεκαετία του 1990.

Η ανάπτυξη του θερέτρου που υποστηρίζει είναι ιδέα του Κούσνερ και της συζύγου του, Ιβάνκα Τραμπ, η οποία περιέγραψε ότι ερωτεύτηκε την Αλβανία πριν από λίγα χρόνια, ενώ την επισκεπτόταν με σκάφος. Ο Ράμα τους συνάντησε σε εκείνο το ταξίδι και τους βρήκε «πολύ ευγενικούς, ταπεινούς... ανθρώπινα καλούς χαρακτήρες».

Τώρα, η επενδυτική εταιρεία του Κούσνερ, Affinity Partners, εμπλέκεται στο έργο ύψους 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ κοντά στην προστατευόμενη περιοχή Vjosa-Narta, καθώς και σε ένα άλλο στο κοντινό νησί Σαζάν.

Μαζί, τα έργα αυτά αξίζουν έως και 5 δισεκατομμύρια ευρώ, δήλωσε ο Ράμα.

«Είναι ένα μεγάλο όνειρο, και τα μεγάλα όνειρα αντιμετώπιζαν πάντα αντιπαραθέσεις».

Η Affinity Partners και ο Κούσνερ δεν έχουν ανταποκριθεί σε αιτήματα για σχολιασμό. Η Sazan Real Estate Development LLC, η οποία αναπτύσσει τα σχέδια, δήλωσε στο Reuters ότι θα το πράξει με υπευθυνότητα.

Ο Ράμα υπόσχεται να προστατεύσει την άγρια ζωή

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν στα τέλη Μαΐου, όταν η τοποθεσία κοντά στον υδροβιότοπο Vjosa-Narta αποκλείστηκε με αγκαθωτό σύρμα εν μέσω εργασιών για έναν δρόμο πρόσβασης και άλλων προπαρασκευαστικών έργων. Ορισμένοι διαδηλωτές τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με την ιδιωτική ασφάλεια. Στη συνέχεια, η οργή εξαπλώθηκε στα Τίρανα.

Ο φράχτης έχει έκτοτε αφαιρεθεί. Ο Ράμα παραδέχτηκε ότι ήταν μια «ντροπιαστική ιδέα» να τοποθετηθεί.

Παρόλα αυτά, ο Ράμα υποβάθμισε τις περιβαλλοντικές ανησυχίες. Δήλωσε ότι η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων δεν έχει γίνει ακόμη και θα ολοκληρωθεί παράλληλα με τις εργασίες ανάπτυξης.

«Είμαστε πολύ περήφανοι για όσα έχουμε κάνει για την άγρια ζωή στην Αλβανία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει κανέναν λόγο να αμφιβάλλει για τη σταθερή μας βούληση να προστατεύσουμε ό,τι πρέπει να προστατευθεί όσον αφορά την άγρια ζωή και τη φύση».

Πηγή: skai.gr

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