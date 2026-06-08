Οι ηγέτες της Γαλλίας και της Γερμανίας συμφώνησαν να ακυρώσουν ένα εμβληματικό έργο για την ανάπτυξη και κατασκευή ενός μαχητικού αεροσκάφους νέας γενιάς, δήλωσαν τη Δευτέρα δύο Γερμανοί αξιωματούχοι, τερματίζοντας ένα από τα πιο φιλόδοξα αμυντικά προγράμματα της Ευρώπης.

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συζήτησαν το προβληματικό έργο στο περιθώριο της συνόδου κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων στο Μαυροβούνιο την περασμένη εβδομάδα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δεν υπήρχε προοπτική άρσης του αδιεξόδου μηνών, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας για το έργο ύψους 100 δισεκατομμυρίων ευρώ υπογραμμίζει τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Ευρώπη στην ανοικοδόμηση της στρατιωτικής της ικανότητας μετά από δεκαετίες υποεπενδύσεων.

Το έργο, το οποίο επικεντρώνεται σε ένα βασικό μαχητικό αεροσκάφος που υποστηρίζεται από drones και συνδέεται μέσω ενός απόρρητου «σύννεφου μάχης» (combat cloud), βρισκόταν σε αμφιβολία εδώ και μήνες, καθώς οι δύο πλευρές διαφωνούσαν για τις προδιαγραφές και τον έλεγχο.

Μια ευρωπαϊκή πηγή που ενημερώθηκε για το θέμα δήλωσε ότι οι δύο πλευρές κινούνταν προς μια λύση που θα έσωζε τα προσχήματα, στην οποία τα εναπομείναντα συστήματα εκτός του βασικού μαχητικού, όπως το «σύννεφο μάχης» των εξαιρετικά ασφαλών συνδέσεων, θα διατηρούσαν το ίδιο όνομα: Μελλοντικό Εναέριο Σύστημα Μάχης ή FCAS.

Ο συμβιβασμός είναι κυρίως συμβολικός, καθώς το FCAS είναι ένα γενικό όνομα για τέτοια συστήματα και όχι μοναδικό για αυτό το σχέδιο, αλλά οι αξιωματούχοι αναζητούσαν μια φόρμουλα που θα επέτρεπε στον Μακρόν να εγκαταλείψει το βασικό μαχητικό χωρίς να χρειαστεί να κηρύξει ολόκληρο το έργο νεκρό.

Ο Μακρόν ξεκίνησε το έργο με την πρώην καγκελάριο της Γερμανίας Άνγκελα Μέρκελ το 2017. Το γραφείο του δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό.

Ο Μακρόν και ο Μερτς είχαν προσπαθήσει επί μήνες να διασώσουν το έργο και να ξεπεράσουν τις διαφορές μεταξύ των κύριων βιομηχανικών εταίρων, του ευρωπαϊκού αεροδιαστημικού ομίλου Airbus AIR.PA, που εκπροσωπεί τη Γερμανία και την Ισπανία, και της γαλλικής Dassault Aviation AM.PA.

Διαφωνίες για τον έλεγχο και τις προδιαγραφές

Εκτός από τις διαφωνίες σχετικά με τον έλεγχο και τις τεχνολογικές προδιαγραφές, οι δύο πλευρές είχαν πολύ διαφορετικές απαιτήσεις για το αεροσκάφος.

Ο Μερτς έχει αμφισβητήσει ανοιχτά αν η ανάπτυξη ενός επανδρωμένου μαχητικού αεροσκάφους έκτης γενιάς εξακολουθεί να έχει νόημα για την πολεμική αεροπορία της χώρας του και δήλωσε ότι η Γερμανία δεν χρειάζεται ένα αεροσκάφος με δυνατότητα μεταφοράς πυρηνικών όπλων που θα μπορούσε να προσγειωθεί σε αεροπλανοφόρο.

Πηγή: skai.gr

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