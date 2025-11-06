Το Κρεμλίνο «τρίζει τα δόντια» στη Δύση, και ειδικά στoν Λευκό Οίκο, για τις δοκιμές πυρηνικών όπλων μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για επανέναρξη των αμερικανικών πυρηνικών δοκιμών.

«Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε με σαφήνεια τις προθέσεις της Ρωσίας, οι οποίες προς το παρόν περιλαμβάνουν την αξιολόγηση του κατά πόσον οι προετοιμασίες για πυρηνικές δοκιμές είναι απαραίτητες και όχι την πραγματική έναρξή τους», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ απαντώντας σε ερώτηση του TASS σχετικά με το κατά πόσον η προεδρική διοίκηση συμμερίζεται την άποψη ότι «ο κόσμος βρίσκεται πιο κοντά στον πυρηνικό πόλεμο σήμερα παρά κατά τη διάρκεια της κρίσης στην Καραϊβική».

«Ο πρόεδρος [Βλαντιμίρ] Πούτιν επανέλαβε ότι η Ρωσία παραμένει προσηλωμένη σε όλες τις υποχρεώσεις της βάσει της Συνθήκης για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών. Παραμένουμε πιστοί στις δεσμεύσεις μας» σημείωσε αρχίκα ο Ρώσος αξιωματούχος. Ωστόσο, πρόσθεσε, δεδομένων όλων όσων ανέφεραν οι συμμετέχοντες στην επιχειρησιακή συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας στην αρχή της συνόδου, ο πρόεδρος Πούτιν έδωσε εντολή να αξιολογηθεί εάν είναι απαραίτητο να ξεκινήσουν οι προετοιμασίες», δήλωσε ο Πεσκόφ.

«Επομένως, δεν ξεκινάμε προετοιμασίες αυτή τη στιγμή. Προσπαθούμε πρώτα να καταλάβουμε εάν χρειάζεται να τις ξεκινήσουμε, δεδομένων των όσων ακούμε από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολύ σημαντικό να το κατανοήσουμε αυτό και να δούμε ξεκάθαρα τις προθέσεις της Ρωσίας», επισήμανε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να συνεργαστούν με την Κίνα και τη Ρωσία στο πλαίσιο ενός σχεδίου αποπυρηνικοποίησης, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Ανανεώσαμε το πυρηνικό μας οπλοστάσιο – είμαστε η νούμερο ένα πυρηνική δύναμη, κάτι που μισώ να παραδέχομαι, γιατί είναι τρομακτικό», είπε ο Τραμπ σε ομιλία του στο American Business Forum στο Μαϊάμι.

«Η Ρωσία είναι δεύτερη. Η Κίνα είναι αρκετά πιο πίσω, αλλά θα μας φτάσει σε τέσσερα ή πέντε χρόνια», πρόσθεσε. «Ίσως συνεργαστούμε οι τρεις μας σε ένα σχέδιο αποπυρηνικοποίησης. Θα δούμε αν αυτό μπορεί να λειτουργήσει».

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν την Τετάρτη κλιμάκωσε τη ρητορική του μετά τις δηλώσεις Τραμπ κάνοντας λόγο για «σοβαρό ζήτημα» εν μέσω αυξανόμενης στρατιωτικής έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη κορυφής μετά τις αναφορές του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών περί επανέναρξης των πυρηνικών δοκιμών από την Ουάσιγκτον.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία «τηρεί πάντα τις υποχρεώσεις της» που απορρέουν από τις διεθνείς συμφωνίες για την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών, προειδοποιώντας ωστόσο ότι, εάν άλλες χώρες προχωρήσουν σε τέτοιες δοκιμές, «η Ρωσία οφείλει να αντιδράσει ανάλογα».

Κατά τη διάρκεια σύσκεψης κορυφής με κορυφαίους αξιωματούχους του τομέα άμυνας, ο Πούτιν έδωσε εντολή να συγκεντρωθούν πρόσθετες πληροφορίες για το ζήτημα και ζήτησε προτάσεις σχετικά με την πιθανή προετοιμασία της Ρωσίας για πυρηνικές δοκιμές.

