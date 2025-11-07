Χάος επικράτησε χθες το βράδυ σε συναυλία της Ισραηλινής Φιλαρμονικής Ορχήστρας στο Παρίσι, όταν θεατές – ακτιβιστές υπέρ της Παλαιστίνης και κατά του πολέμου στη Γάζα, επιχείρησαν να διακόψουν την συναυλία με διάφορους τρόπους, ανάβοντας ακόμα και φωτοβολίδες.

Μάλιστα, σε βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media φαίνεται ένας από τους θεατές σχεδόν να τυλίγεται στις φλόγες, στην προσπάθεια του να ανάψει ένα καπνογόνο.

Des militants pro-palestiniens cagoulés cornaqués par @cgt_spectacle ont perturbé ce soir le concert de l'Orchestre philharmonique d'Israël à la @philharmonie de Paris en allumant des fumigènes mettant ainsi en danger le public. Le concert a pu reprendre après l’intervention de… pic.twitter.com/DVqEpv20t2 — Haziza Frédéric (@frhaz) November 6, 2025

Τα επεισόδια σημειώθηκαν στη Philharmonie de Paris και οι αρχές προχώρησαν σε 4 συλλήψεις.

Σύμφωνα με το ίδρυμα Cité de la musique - Philharmonie de Paris, «τρεις φορές, θεατές κάτοχοι εισιτηρίων προσπάθησαν με διάφορους τρόπους να διακόψουν τη συναυλία, δύο φορές με τη χρήση καπνογόνων. Θεατές επενέβησαν και υπήρξαν αψιμαχίες».

«Οι ταραξίες απομακρύνθηκαν και η συναυλία, η οποία χρειάσθηκε να διακοπεί, επαναλήφθηκε και ολοκληρώθηκε με ηρεμία».

Philarmonie de Paris - 6 novembre 2025

Le concert symphonique de ce soir du Philarmonic Israël Orchestra, dirigé par le Grand Chef d'Orchestre Lahav Shani, a été ciblé ce soir, lors de la première partie, à plusieurs reprises.

Les spectateurs ont évité le pire en maîtrisant ces… pic.twitter.com/TnOXN8O7cL — Aurélia Weizmann (@aurelieweizmann) November 6, 2025

Ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας Λοράν Νουνιές «καταδίκασε με δριμύτητα τα σοβαρά επεισόδια» μέσω ανάρτησης στο Χ.

«Τίποτε δεν μπορεί να τα δικαιολογήσει», έγραψε προσθέτοντας ότι η επέμβαση της αστυνομίας επέτρεψε την ταχεία σύλληψη των δραστών στο εσωτερικό της αίθουσας και τη συγκράτηση των διαδηλωτών έξω από τη Philharmonie de Paris.

Η Philharmonie de Paris καταδίκασε τα επεισόδια και ανακοίνωσε ότι υπέβαλε μήνυση.





Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.