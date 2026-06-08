Η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές είχε γίνει γνωστή τις τελευταίες ημέρες, πλέον είναι και επίσημη. Ο Μάρκο Νίκολιτς θα είναι προπονητής της ΑΕΚ έως το καλοκαίρι του 2029. Η Ένωση ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Σέρβου τεχνικού για δύο επιπλέον χρόνια, αφού η συμφωνία του πρώτου συμβολαίου του είχε ισχύ μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Ήταν μια υπόθεση που ανέλαβε ο Μάριος Ηλιόπουλος προσωπικά και την ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία, καθώς και ο Νίκολιτς είχε εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει για περισσότερα χρόνια στον πάγκο της ΑΕΚ.

Εξάλλου, η πρώτη του σεζόν στη Νέα Φιλαδέλφεια ολοκληρώθηκε ονειρικά με την κατάκτηση του πρωταθλήματος και η σχέση μεταξύ Ηλιόπουλου-Νίκολιτς είναι άριστη όποτε αυτή η επέκταση συμβολαίου του 46χρονου για τα επόμενα τρία χρόνια ήρθε φυσιολογικά.

Ο Μάριος Ηλιόπουλος, απευθυνόμενος στον Μάρκο Νίκολιτς, δήλωσε τα εξής:

«Μάρκο, σε όλη αυτή την περίοδο που είσαι εδώ, καταφέραμε μια συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων. Και αυτό μπορεί να ακούγεται αντιφατικό, διότι η συγχρονισμένη ορχήστρα μονομάχων ακούγεται όντως λίγο αντιφατικό. Αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι αυτό που είναι.

Είσαι Σέρβος, έχουμε παρόμοια νοοτροπία, φιλοσοφία, θα έλεγα επίσης παράλληλο και παρόμοιο DNA, και όλοι θέλουμε να μείνουμε μαζί. Εσύ θέλεις να μείνουμε μαζί, εγώ θέλω να μείνουμε μαζί, ο Χαβιέρ θέλει να μείνουμε μαζί. Όλοι όσοι αποτελούν την οικογένεια της ΑΕΚ, θέλουν να μείνουμε μαζί. Είμαστε ένα εντυπωσιακό τρίο, που έχει καταφέρει να πετύχει εντυπωσιακά πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.



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