Η Ουκρανία αντιμετωπίζει «αέναο πόλεμο» και «αργή εδαφική αιμορραγία», εκτός εάν η Ευρώπη αυξήσει δραματικά την πίεση στη Μόσχα, μεταξύ άλλων με την ανάπτυξη στρατευμάτων και την εγκατάσταση «αεροπορικής ασπίδας» και drones σε έδαφος του ΝΑΤΟ, ξεκαθαρίζει ο πρώην γενικός γραμματέας της συμμαχίας Άντερς Φογκ Ράσμουσεν.

Ο Ράσμουσεν, ο οποίος κατείχε τη θέση του στο ΝΑΤΟ από το 2009 έως το 2014 και ήταν πρωθυπουργός της Δανίας από το 2001 έως το 2009, δήλωσε σε συνέντευξή του στον Guardian ότι εάν χώρες όπως η Πολωνία συμφωνούσαν να φιλοξενήσουν τέτοιες αεράμυνες, η Ρωσία θα καταλάβαινε ότι μια επίθεση στην Ουκρανία θα ήταν μια επίθεση σε ολόκληρη τη συμμαχία του ΝΑΤΟ.



Είπε: «Πρέπει να βοηθήσουμε τον ουκρανικό [λαό] να προστατευθεί από ρωσικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατασκευάζοντας μια αεροπορική ασπίδα που θα βοηθά τους Ουκρανούς να καταρρίπτουν ρωσικούς πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Οι χώρες του ΝΑΤΟ που γειτνιάζουν με την Ουκρανία μπορούν να αποτελέσουν την τοποθεσία για ένα σύστημα αεράμυνας και πυραύλων με έδρα το ΝΑΤΟ».

Ο Ράσμουσεν ζήτησε επίσης την ανάπτυξη μιας ευρωπαϊκής δύναμης προστασίας για την Ουκρανία πριν από μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός. Τόνισε αιχμηρά ότι ο «συνασπισμός των προθύμων» που υπήρχε ελπίδα να συγκεντρώσει μια τέτοια δύναμη για όταν τελειώσουν οι μάχες, έχει περιοριστεί σε έναν συνασπισμό αναμονής.

«Αν δεν πραγματοποιήσουμε σημαντικές αλλαγές στη στρατηγική, θα δούμε έναν αέναο πόλεμο». «Ο Πούτιν δεν έχει κανένα κίνητρο να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, εφόσον πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει στο πεδίο της μάχης. Απαιτούνται αλλαγές στην ταχύτητα και τη νοοτροπία».

Ο Ράσμουσεν, ο οποίος έχει δημιουργήσει στενούς δεσμούς με την ουκρανική ηγεσία, περιοδεύει σε ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, συμπεριλαμβανομένου του Λονδίνου, για να συναντήσει τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, Τζόναθαν Πάουελ. Οι δύο άνδρες συζήτησαν εάν οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να παράσχουν εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, χρησιμοποιώντας γλώσσα παρόμοια με αυτή που χρησιμοποίησαν πρόσφατα οι ΗΠΑ όταν παρείχαν εγγυήσεις ασφαλείας στο Κατάρ μετά την επίθεση του Ισραήλ στην πρωτεύουσά του, Ντόχα.

Οι ακλόνητες εγγυήσεις ασφαλείας θα διευκόλυναν τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να πλασάρει μια ειρηνευτική συμφωνία στον λαό του, η οποία θα συνεπάγεται την απώλεια ουκρανικού εδάφους, δήλωσε ο Ράσμουσεν.

Πρόσθεσε ότι ήταν απαραίτητο να γίνουν δραματικές προσαρμογές για να επιβληθεί μια αλλαγή στη νοοτροπία του Βλαντιμίρ Πούτιν. Εκτός από την ανάπτυξη μιας ουκρανικής ασπίδας πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών με έδρα την Ευρώπη και την ανάπτυξη ορισμένων ευρωπαϊκών στρατευμάτων στην Ουκρανία, προέτρεψε την Ουκρανία να λάβει πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς για να χτυπήσει περισσότερους στόχους εντός της Ρωσίας.

Επέμεινε ότι είναι ακόμα δυνατό να ξαναρχίσουν οι συζητήσεις για την προμήθεια αμερικανικών πυραύλων κρουζ Tomahawk στην Ουκρανία, την οποία ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει υποστηρίξει, εάν η Γερμανία ήταν πρόθυμη να είναι «η πρώτη που θα κινηθεί» και να παράσχει στην Ουκρανία τους δικούς της πυραύλους κρουζ Taurus.

«Αυτό θα έστελνε ένα σαφές μήνυμα πέρα ​​από τον Ατλαντικό και θα ασκούσε πίεση στον Λευκό Οίκο. Είναι ισχυρό συμφέρον της Γερμανίας να αναγκάσει τον Πούτιν να συμμετάσχει σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις... Οι Taurus είναι το μέσο για να το κάνει αυτό».

Η προσέγγιση του Τραμπ στην Ουκρανία βρίσκεται σε αδιέξοδο, αφότου ο πρόεδρος των ΗΠΑ φάνηκε να αλλάζει γνώμη για την προμήθεια πυραύλων Tomahawk και αντ' αυτού ανακοίνωσε μια δεύτερη σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν.

