Σε ύφεση τέθηκε σε σύντομο χρονικό διάστημα η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα, (8 Ιουνίου 2026), σε δασική έκταση στην Περαχώρα Λουτρακίου, χάρη στην άμεση κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων που πέτυχαν την ταχεία ανάσχεση του μετώπου.

Παρά τη γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος, δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές, ενώ για τα αίτια συνελήφθη ένας 70χρονος. Συγκεκριμένα, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) που έσπευσε στην περιοχή της πυρκαγιάς προχώρησε στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου υπηκόου, ο οποίος φέρεται να εκτελούσε αγροτικές εργασίες στην περιοχή χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας.

Δείτε βίντεο από τις ρίψεις των ρίψεις των αεροσκαφών και ελικοπτέρων:

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«Έχει περιοριστεί η φωτιά που εκδηλώθηκε τις μεσημβρινές ώρες σε δασική έκταση στην περιοχή Περαχώρα», ανέφερε, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο δήμαρχος Λουτρακίου, Γιώργος Γκιώνης.

Επίσης, ο δήμαρχος σημείωσε ότι, «πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά με την επιχείρηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς», ενώ, όπως πρόσθεσε, «δεν υπάρχει μέχρι τώρα καμία αναφορά για κάποιο καμένο σπίτι».

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν συνολικά 106 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης, 6ης και 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 30 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και πλήθος εθελοντών. Από αέρος επιχείρησαν περιοδικά 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα (το ένα για εναέριο συντονισμό), ενώ συνδρομή παρείχαν υδροφόρες και μηχανήματα έργου των Περιφερειών Αττικής και Πελοποννήσου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) είχε συνεχή εικόνα του μετώπου από drone της Πυροσβεστικής μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Πηγή: skai.gr

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