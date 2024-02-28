Ρωσία: Διήμερη επίσκεψη Λαβρόφ στην Τουρκία την 1η Μαρτίου

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, θα επισκεφθεί στις 1 και 2 Μαρτίου την Τουρκία, προκειμένου να συμμετάσχει στο Φόρουμ Διπλωματίας της Αττάλειας, που διοργανώνεται από το τουρκικό υπουργειό Εξωτερικών.

Στο Φόρουμ Διπλωματίας παραγματοποιείται υπό την αιγίδα του ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος θα είναι και ο κεντρικός ομιλητής. Κεντρικό θέμα του φετινού φόρουμ είναι η «Ανάδειξη της διπλωματίας σε περιόδους κρίσεων».

Το τελευταίο διάστημα υπάρχει έντονη φημολογία για επίσκεψη στην Τουρκία και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν και μάλιστα δημοσιεύματα του Τύπου την τοποθετούσαν πριν από τις ρωσικές εκλογές στις 15-17 Μαρτίου και τις αυτοδιοικητικές εκλογές στην Τουρκία, στις 31 Μαρτίου.

Τη Δευτέρα, ο πρόεδρος Ερντογάν δήλωσε ότι η επίσκεψη του Βλαντίμιρ Πούτιν στην Τουρκία θα γίνει χωρίς καθυστέρηση, όχι όμως προς το παρόν ή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Πηγή: skai.gr

