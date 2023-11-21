Μια πραγματική υγειονομική «τραγωδία» διαφαίνεται στη Λωρίδα της Γάζας εξαιτίας της έλλειψης καυσίμων και νερού, προειδοποίησε σήμερα η Unicef.

«Αν δεν υπάρχουν αρκετά καύσιμα, θα παρακολουθήσουμε την κατάρρευση των υπηρεσιών αποχέτευσης», δήλωσε ο Τζέιμς Έλντερ, εκπρόσωπος της Unicef στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου μέσω βιντεοσύνδεσης από το Κάιρο, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση πραγματική «τραγωδία» ή «τέλεια καταιγίδα» που προκαλείται από την εμφάνιση ασθενειών.

«Έχουμε τραγική έλλειψη σε νερό. Δρόμοι σε πυκνοκατοικημένες περιοχές είναι στρωμένοι με περιττώματα. Υπάρχει απαράδεκτη έλλειψη σε τουαλέτες», πρόσθεσε.

Ο εκπρόσωπος της Unicef υπογράμμισε επίσης ότι είναι πολύ δύσκολο οι κάτοικοι της Λωρίδας της Γάζας να έχουν προσωπική υγιεινή ή ακόμη απλώς να πλύνουν τα χέρια τους.

«Αν η πρόσβαση των παιδιών σε νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής στη Γάζα παραμείνει περιορισμένη και ανεπαρκής, θα δούμε μια τραγική αύξηση (…) του αριθμού των θανάτων παιδιών», τόνισε ο Έλντερ.

«Τα παιδιά είναι αντιμέτωπα με σοβαρό κίνδυνο μαζικής επιδημίας», υπογράμμισε.

Ο Κρίστιαν Λίντμαϊερ, εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επεσήμανε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν κρούσματα χολέρας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου το βακτήριο που προκαλεί την ασθένεια δεν είχε εντοπιστεί πριν το ξέσπασμα του πολέμου.

Αντιθέτως, υπογράμμισε ότι η οξεία διάρροια από την οποία υποφέρουν χιλιάδες ήδη αποδυναμωμένοι άνθρωποι είναι εξίσου επικίνδυνη.

