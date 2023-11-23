Γερμανία: Έφοδοι σε σπίτια 20 ακροδεξιών εξτρεμιστών της οργάνωσης «Πολίτες του Ράιχ»

Η γερμανική αστυνομία πραγματοποίησε επιδρομές εναντίον του ακροδεξιού κινήματος Reichsburger (Πολίτες του Ράιχ) σε πολλά ομοσπονδιακά κρατίδια, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές την Πέμπτη.



Τα σπίτια 20 ακροδεξιών εξτρεμιστών ερευνήθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες, και περίπου 280 αστυνομικοί αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των συντονισμένων επιχειρήσεων σε οκτώ ομοσπονδιακές πολιτείες.

Πηγή: skai.gr

«Τα μέλη του Reichsburgerμπορούν επίσης να γίνουν επικίνδυνοι εγκληματίες», προειδοποίησε ο υπουργός Εσωτερικών της Βαυαρίας Γιοακίμ Χέρμαν σε δήλωση. «Γι’ αυτό οι αρχές διερευνούν κάθε υποψία και αναλαμβάνουν δράση πριν τα πράγματα κλιμακωθούν περαιτέρω», πρόσθεσε.Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η επιχείρηση της Πέμπτης είχε στόχο ακροδεξιούς εξτρεμιστές που διαχειρίζονταν ένα κανάλι στο Telegram,Οι ύποπτοι ήταν ηλικίας 25-74 ετών και οι περισσότεροι από αυτούς διέμεναν στις νότιες ομοσπονδιακές πολιτείες της Βάδης-Βυρτεμβέργης και της Βαυαρίας.Οι αρχές κατέσχεσαν διάφορα έγγραφα και ηλεκτρονικές συσκευές κατά τη διάρκεια των επιδρομών.και υπερβαίνει τα όρια του ποινικού δικαίου πρέπει να περιμένει μια αιφνιδιαστική επίσκεψη από την αστυνομία και την εισαγγελία ανά πάσα στιγμή», ξεκαθάρισε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Βαυαρίας Γκέοργκ Άιζενραιχ.Οι οπαδοί του κινήματος Reichsburger απορρίπτουν τη νομιμότητα του γερμανικού κράτους και ισχυρίζονται ότι η χώρα κυβερνάταιαναφέρει το Anadolu.Πολλοί αρνούνται να πληρώσουν φόρους και συχνά βρίσκονται σε σύγκρουση με τις αρχές.Μια ομάδα ακροδεξιών προσωπικοτήτων, με δεσμούς με το κίνημα Reichsburger,, πρόκληση συνθηκών εμφυλίου πολέμου στη χώρα και ανατροπή της κυβέρνησης.Ένας πρώην βουλευτής της δεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD), αρκετοί πρώην στρατιωτικοί και ένας στρατιώτης από τη Διοίκηση των Ειδικών Δυνάμεων ήταν μεταξύ των 23 υπόπτων που συνελήφθησαν πέρυσι.

