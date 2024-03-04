Η μεγάλη αστυνομική επιχείρηση γύρω από το νοσοκομείο Λουίζεν στο Άαχεν ολοκληρώθηκε αργά το βράδυ της Δευτέρας.

Μια 65χρονη, μπήκε στο νοσοκομείο λίγο πριν από τις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας και λίγο αργότερα εργαζόμενοι παρατήρησαν καπνό διαπιστώνοντας ότι η γυναίκα είχε πυροδοτήσει βεγγαλικά στον χώρο χειρουργείου, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στις γερμανικές αρχές.

Γύρω στις 23.00 το βράδυ ειδικές δυνάμεις κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν την 65χρονη που είχε οχυρωθεί στο νοσοκομείο και σύμφωνα με πληροφορίες κρατούσε ομήρους 15 άτομα.

Όπως αναφέρει η αστυνομία, ένα ειδικό ρομπότ εισήλθε στο νοσοκομείο και έψαξε για ομήρους ή εκρηκτικά, αλλά δεν κατάφερε να βρει τίποτα.

Σύμφωνα με τις αρχές υποθέτουν ότι η γυναίκα επισκέφτηκε το νοσοκομείο με αυτοκτονικές προθέσεις. Τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη διάρκεια της επίθεσης και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται σε άλλο νοσοκομείο.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές γιατί η 65χρονη οχυρώθηκε στο νοσοκομείο.

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές της Γερμανίας όπου μια γυναίκα 65 ετών εισέβαλε στο νοσοκομείο Luisenhospital, στην πόλη του Άαχεν το απόγευμα της Δευτέρας και ταμπουρώθηκε μέσα σε ένα από τα δωμάτια ενώ φέρεται να κρατούσε και ομήρους.

Συγκεκριμένα, η αστυνομία του Άαχεν ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Σύμφωνα με τις τρέχουσες πληροφορίες, μια γυναίκα (65) μπήκε στο νοσοκομείο το απόγευμα. Λίγο αργότερα, οι υπάλληλοι παρατήρησαν να βγαίνει καπνός κοντά στη γυναίκα. Η 65χρονη έχει πλέον κλειστεί σε ένα δωμάτιο. Τα γύρω δωμάτια έχουν εκκενωθεί. Ειδικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο».

Η περιοχή γύρω από το νοσοκομείο έχει αποκλειστεί από αστυνομικούς, οι οποίοι ζητούν από τον κόσμο να μείνει προς το παρόν μακριά από το νοσοκομείο.

Το νοσοκομείο Luisenhospital, βρίσκεται στο Άαχεν, μια πόλη που συνορεύει με το Βέλγιο με περίπου 252.000 κατοίκους.

