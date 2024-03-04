Τουρκία: Σεισμός 4,9 βαθμών στα Δαρδανέλλια - Έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη

Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,9 βαθμών σημειώθηκε στις 21:39 ώρα Τουρκίας (20:39 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Γενίτζε, του νομού των Δαραδανελλίων (Τσανάκκαλε) της βορειοδυτικής Τουρκίας. Το εστιακό βάθος του σεισμού εντοπίστηκε στα 10,44 χλμ.

Ο σεισμός, εκτός από τα Δαρδανέλλια και τους γειτονικούς νομούς, έγινε αισθητός στην Κωνσταντινούπολη, εντείνοντας τις ανησυχίες των κατοίκων, με δεδομένες τις εκτιμήσεις των σεισμολόγων για επικείμενο μεγάλο σεισμό στο τμήμα του ρήγματος της βόρειας Ανατολίας που περνάει νότια της Κωνσταντινούπολης στη Θάλασσα του Μαρμαρά.

Από την Υπηρεσία Φυσικών Καταστροφών και Έκτακτων Καταστάσεων (AFAD) ανακοινώθηκε ότι συνεργεία έχουν ξεκινήσει επιτόπιες έρευνες για να ελέγξουν αν υπάρχουν ζημιές. Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή καταρρεύσεις.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Τουρκίας, Αλί Γερλίκαγια, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ σημειώνει: «Όλες οι ομάδες της AFAD και των ανάλογων υπηρεσιών έχουν ξεκινήσει επιτόπιες σαρώσεις για τον σεισμό των 4,9 βαθμών που σημειώθηκε στη Γενίτζε του Τσανάκαλε. Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε γειτονικούς νομούς. Δεν υπάρχει καμία αρνητική κατάσταση προς το παρόν. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις».

