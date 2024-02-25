Το ισραηλινό πολεμικό συμβούλιο έδωσε χθες, Σάββατο, την έγκρισή του για τη συνέχιση των συνομιλιών που αποσκοπούν στη σύναψη μιας νέας συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, την ώρα που αυξάνονται οι φόβοι για λιμό στον παλαιστινιακό θύλακα λόγω της έλλειψης επαρκούς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης συνεχίζεται στην πολιορκούμενη Λωρίδα της Γάζας, όπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, ήτοι η συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού, βρίσκονται αντιμέτωποι με την απειλή «μαζικού λιμού», σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Η βοήθεια που εισέρχεται με το σταγονόμετρο μέσω του μεθοριακού σταθμού στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, υπόκειται στην έγκριση του Ισραήλ και η μεταφορά της προς το βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα είναι σχεδόν αδύνατη λόγω των καταστροφών και των μαχών.

Ο Αμπού Τζίμπριλ κατέφυγε με την οικογένειά του στην Τζαμπαλίγια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, μετά την καταστροφή του σπιτιού του. Γλίτωσαν από τις μάχες, αλλά «η πείνα είναι αυτή που μας σκοτώνει», δήλωσε στο AFP ο 60χρονος αυτός χωρικός, ο οποίος αναγκάστηκε να αποφασίσει τη σφαγή των δύο αλόγων έλξης που είχε για να ταΐσει την οικογένειά του και τους γείτονές τους.

Χθες το βράδυ, το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο πολέμου έδωσε, σύμφωνα με αξιωματούχους και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, το πράσινο φως στην αποστολή σύντομα αντιπροσωπείας στο Κατάρ για να συνεχίσει τις συνομιλίες που έγιναν τις τελευταίες ημέρες στο Παρίσι και αποσκοπούν στην επίτευξη μιας νέας συμφωνίας για εκεχειρία στη Γάζα που θα συνοδεύεται από την απελευθέρωση ομήρων.

Ο επικεφαλής της ισραηλινής υπηρεσίας πληροφοριών Μοσάντ Νταβίντ Μπαρνέα μετέβη την Παρασκευή στην πρωτεύουσα της Γαλλίας επικεφαλής ισραηλινής αντιπροσωπείας για να συνεχίσει τις συνομιλίες επί ενός σχεδίου εκεχειρίας, για το οποίο είχε συνομιλίες στα τέλη Ιανουαρίου με τους ομολόγους του των ΗΠΑ και της Αιγύπτου και τον πρωθυπουργό του Κατάρ.

«Οι όροι»

Για να συναφθεί συμφωνία, το Ισραήλ θέτει ως προϋπόθεση «την απελευθέρωση όλων των ομήρων, ξεκινώντας από όλες τις γυναίκες», σύμφωνα με τον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας του Μπενιαμίν Νετανιάχου, τον Τσάχι Χανέγκμπι.

«Μια συμφωνία αυτού του είδους δεν σημαίνει τον τερματισμό του πολέμου», προειδοποίησε ο σύμβουλος του Ισραηλινού πρωθυπουργού μιλώντας στο δίκτυο N12.

Η Χαμάς από την πλευρά της αξιώνει «πλήρη κατάπαυση του πυρός» και την απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από τη Γάζα.

Σύμφωνα με πηγή του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, το σχέδιο που συζητήθηκε τον Ιανουάριο προβλέπει παύση των εχθροπραξιών διάρκειας έξι εβδομάδων και την απελευθέρωση 200 ως 300 Παλαιστινίων κρατουμένων σε αντάλλαγμα για 35 ως 40 ομήρους.

Στις 7 Οκτωβρίου, μαχητές της Χαμάς διείσδυσαν στο νότιο Ισραήλ από τη Γάζα και διέπραξαν μια άνευ προηγουμένου βιαιότητας επίθεση στο ισραηλινό έδαφος, προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 1.160 ανθρώπων, στην πλειονότητά τους αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του AFP που στηρίχθηκε σε επίσημα ισραηλινά στοιχεία.

Κατά την επίθεση αυτή, περίπου 250 άνθρωποι συνελήφθησαν όμηροι και απήχθησαν στη Γάζα. Σύμφωνα με το Ισραήλ, 130 όμηροι, εκ των οποίων 30 πιστεύεται ότι είναι νεκροί, εξακολουθούν να κρατούνται στον παλαιστινιακό θύλακα μετά την απελευθέρωση περίπου 100 στη διάρκεια εκεχειρίας που συμφωνήθηκε στα τέλη Νοεμβρίου, σε ανταλλαγή με Παλαιστίνιους κρατούμενους.

Σε αντίποινα, το Ισραήλ ορκίστηκε να εξαλείψει τη Χαμάς που ανέβηκε στην εξουσία στη Γάζα το 2007 και η οποία έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από το ίδιο, όπως και από τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Ο ισραηλινός στρατός εξαπέλυσε επίθεση που έχει προκαλέσει τον θάνατο 29.606 ανθρώπων στη Γάζα, στη μεγάλη πλειονότητά τους αμάχους, από το ξέσπασμα του πολέμου στις 7 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο απολογισμό που έχει δώσει στη δημοσιότητα το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

«Σχέδιο δράσης» για τη Ράφα

Το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος ανακοίνωσε χθες ότι ένα βρέφος δύο μηνών, ο Μαχμούντ Φατούχ, πέθανε από υποσιτισμό στο νοσοκομείο Αλ Σίφα στην πόλη της Γάζας.

Την Παρασκευή, ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κατήγγειλε σε έκθεση τις «ωμές παραβιάσεις» των ανθρωπίνων δικαιωμάτων «από όλες τις πλευρές».

Επισήμανε ιδίως τον «αποκλεισμό και την πολιορκία που έχουν επιβληθεί στη Γάζα» από το Ισραήλ, που θα μπορούσαν να «αντιπροσωπεύουν χρήση του λιμού ως μεθόδου πολέμου», κάτι το οποίο είναι, όπως υπενθύμισε, «έγκλημα πολέμου».

Οι ανησυχίες αυξάνονται ιδιαιτέρως για τη Ράφα, στα κλειστά σύνορα με την Αίγυπτο, όπου συνωστίζονται σε επισφαλείς συνθήκες τουλάχιστον 1,4 εκατομμύρια άνθρωποι, στην πλειονότητά τους εκτοπισμένοι, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την απειλή μιας μεγάλης κλίμακας χερσαίας στρατιωτικής επιχείρησης.

Ο Νετανιάχου δήλωσε χθες ότι θα συγκαλέσει «στις αρχές της εβδομάδας το υπουργικό συμβούλιο για να εγκρίνει τα επιχειρησιακά σχέδια δράσης στη Ράφα, συμπεριλαμβανομένης της απομάκρυνσης του άμαχου πληθυσμού».

Σύμφωνα με δημοσιογράφο του AFP, τουλάχιστον έξι αεροπορικές επιδρομές διεξήχθησαν χθες το βράδυ στην πόλη.

Το υπουργείο Υγείας της Χαμάς ανακοινώνει καθημερινά γύρω στους 100 νεκρούς στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε χθες ότι οι στρατιώτες του εξουδετέρωσαν «δεκάδες τρομοκράτες» στην Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, όπου επικεντρώνονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του αντάρτικου πόλης που διεξάγει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα.

«Δεν υπάρχει ασφαλές μέρος σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Όλοι βρισκόμαστε στο στόχαστρο, όπου και να βρισκόμαστε», δήλωσε στο AFP ο Χάσαν Χάμαντ Κέστα, ύστερα από πλήγμα που κατέστρεψε κτίριο στη Ράφα.

Στο Τελ Αβίβ, χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν χθες το βράδυ στην «πλατεία των ομήρων» ζητώντας την απελευθέρωση των 130 ομήρων που κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα.

«Τους σκεπτόμαστε συνέχεια, θέλουμε να γυρίσουν ζωντανοί σε μας και το συντομότερο δυνατό», δήλωσε στο AFP η 60χρονη Όρνα Ταλ, ένας φίλος της οποίας βρίσκεται μεταξύ των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.