Γεωργία: Βουλευτής χτύπησε στο κεφάλι συνάδελφό της με μπουκάλι νερό

Μια βουλευτίνα χτύπησε έναν άνδρα συνάδελφό της με ένα μπουκάλι νερό μέσα στο κοινοβούλιο της Γεωργίας καθώς άναψαν και πάλι τα αίματα κατά τη διάρκεια της συζήτησης του αμφιλεγόμενου νομοσχεδίου για τους «ξένους πράκτορες».

🇬🇪 Consideration of the draft #law on foreign agents, which is taking place in the #Georgian parliament, is accompanied by altercations between representatives of the authorities and the opposition.#CaliberAz #Georgia #parliament pic.twitter.com/r1hp5lLZah April 29, 2024

Σε βίντεο που προβλήθηκαν από τοπικά μέσα ενημέρωσης, διακρίνεται η Κάτια Ντεκανοΐτζε, που πρόσκειται στην αντιπολίτευση, να χτυπά στο κεφάλι τον Γκουράμ Ματσαρασβίλι με κάτι που μοιάζει με πλαστικό μπουκάλι, ενώ εκείνος της φωνάζει και της κουνά το δάχτυλο.

Στη Γεωργία προγραμματίζονται και άλλες διαδηλώσεις αυτήν την εβδομάδα, κατά του νομοσχεδίου με βάση το οποίο οργανώσεις οι οποίες λαμβάνουν πάνω από το 20% της χρηματοδότησής τους από το εξωτερικό θα πρέπει να καταγραφούν ως «πράκτορες του εξωτερικού».

Οι αντίπαλοι του νομοσχεδίου το χαρακτηρίζουν αυταρχικό και «ρωσικής έμπνευσης» αλλά το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο» λέει ότι είναι απαραίτητο ώστε να διασφαλιστεί η διαφάνεια στη χρηματοδότηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι το νομοσχέδιο θέτει σε κίνδυνο την πορεία της Γεωργίας προς την ένταξή της στο μπλοκ.

Ο εκπρόσωπος του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν είπε ότι η Μόσχα δεν έχει καμία σχέση με το νομοσχέδιο αυτό.

Η επίσημη μετάδοση της συνεδρίασης διακόπηκε λίγο μετά το σημερινό συμβάν.

Ο Ματσαρασβίλι, που πρόσκειται στο «Γεωργιανό Όνειρο», δεν τραυματίστηκε. Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι 14 βουλευτές της αντιπολίτευσης εκδιώχθηκαν από την αίθουσα.

Γεωργιανοί βουλευτές είχαν έρθει στα χέρια και σε μια προηγούμενη συζήτηση του νομοσχεδίου αυτόν τον μήνα.

Για απόψε το βράδυ είναι προγραμματισμένη μια φιλοκυβερνητική διαδήλωση έξω από το κοινοβούλιο ενώ η αντιπολίτευση οργανώνει τη δική της κινητοποίηση σε ένα πάρκο, σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων.

Ένα υψηλόβαθμο στέλεχος του κυβερνώντος κόμματος είπε, σύμφωνα με τοπικά μμε, ότι το «Γεωργιανό Όνειρο» βοηθά τους υποστηρικτές τους καλύπτοντας το κόστος του ταξιδιού τους ώστε να παραστούν στη διαδήλωση. Επέμεινε όμως ότι θα βρεθούν εκεί με δική τους βούληση.

Η πρόεδρος της Γεωργίας Σαλομέ Ζουραμπισβίλι, που αντιτίθεται στο νομοσχέδιο αλλά ο ρόλος της είναι κυρίως τελετουργικός, ανέφερε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ ότι η κυβερνητική διαδήλωση είναι μια «δράση α λα Πούτιν: δημόσιοι υπάλληλοι μεταφέρονται με λεωφορεία στο Τμπιλίσι για να χειροκροτήσουν τις αποφάσεις του κυβερνώντος κόμματος».

Οι κεντρικοί δρόμοι ήταν απροσπέλαστοι από τα λεωφορεία που μετέφεραν τους διαδηλωτές ενώ οθόνες και προβολείς είχαν τοποθετηθεί κατά μήκος της κεντρικής Λεωφόρου Ρουσταβέλι, ενόψει της συγκέντρωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

