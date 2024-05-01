Την εργατική Πρωτομαγιά τιμά το σημερινό Doodle της Google με μια φωτογραφία σκίτσων σκληρά εργαζόμενων ανθρώπων.
Πρόκειται για την καθιερωμένη γιορτή της εξέγερσης των εργατών του Σικάγο, η οποία αποτέλεσε μια από τις κορυφαίες στιγμές της πάλης των τάξεων στη νεότερη εποχή.
Ειδικότερα, τον Μάιο του 1886 τα εργατικά συνδικάτα στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας ωράριο εργασίας στις 8 ώρες και καλύτερες συνθήκες εργασίας.
Η πρώτη ημέρα του Μαΐου γιορτάζεται επίσης και ως μέρα των λουλουδιών και της άνοιξης. Η μέρα έχει θεσπιστεί ως εργατική απεργία και όλες οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές.
