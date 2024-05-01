Λογαριασμός
Η Google τιμά με Doodle την Εργατική Πρωτομαγιά

Στην εργατική Πρωτομαγιά είναι αφιερωμένο το σημερινό doodle της Google

Doodle

Την εργατική Πρωτομαγιά τιμά το σημερινό Doodle της Google με μια φωτογραφία σκίτσων σκληρά εργαζόμενων ανθρώπων. 

Πρόκειται για την καθιερωμένη γιορτή της εξέγερσης των εργατών του Σικάγο, η οποία αποτέλεσε μια από τις κορυφαίες στιγμές της πάλης των τάξεων στη νεότερη εποχή.

google

Ειδικότερα, τον Μάιο του 1886 τα εργατικά συνδικάτα στο Σικάγο ξεσηκώθηκαν διεκδικώντας ωράριο εργασίας στις 8 ώρες και καλύτερες συνθήκες εργασίας.

Η πρώτη ημέρα του Μαΐου γιορτάζεται επίσης και ως μέρα των λουλουδιών και της άνοιξης. Η μέρα έχει θεσπιστεί ως εργατική απεργία και όλες οι υπηρεσίες και οι επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές.

