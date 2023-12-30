Σφοδρά πυρά από ισραηλινά άρματα μάχης και αεροπορικοί βομβαρδισμοί έπληξαν την Χαν Γιουνίς στη Λωρίδα της Γάζας χθες το βράδυ, δήλωσαν κάτοικοι, ενώ σύμφωνα με τις παλαιστινιακές αρχές σχεδόν 200 άνθρωποι σκοτώθηκαν μέσα σε 24 ώρες στη στρατιωτική επιχείρηση του Ισραήλ κατά των μαχητών της Χαμάς.

Πολεμικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν επίσης επιδρομές στον καταυλισμό Νουσεϊράτ στο κεντρικό τμήμα του παλαιστινιακού θύλακα, σύμφωνα με ιατρούς και Παλαιστίνιους δημοσιογράφους.

Οι ισραηλινές δυνάμεις σφυροκοπούν την Χαν Γιουνίς προετοιμάζοντας μια περαιτέρω προέλαση στην νότια αυτή πόλη, τμήματα της οποίας κατέλαβαν στις αρχές Δεκεμβρίου.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Γιόαβ Γκάλαντ δήλωσε ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις προσεγγίζουν κέντρα διοίκησης και αποθήκες όπλων της Χαμάς.

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανέφεραν παράλληλα χθες ότι κατέστρεψαν ένα από τα κρησφύγετα του Γιαχία Σινουάρ, του ηγέτη της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας. Το οίκημα βρισκόταν κοντά στην πόλη της Γάζας.

Οι παλαιστινιακές υγειονομικές αρχές της ανέφεραν ότι 187 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα μέσα σε ένα 24ωρο, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό σε 21.507 νεκρούς - περίπου το 1% του πληθυσμού του πολιορκούμενου θύλακα - από την έναρξη του πολέμου της 7ης Οκτωβρίου. Υπάρχουν φόβοι ότι χιλιάδες ακόμη πτώματα βρίσκονται θαμμένα κάτω από ερείπια.;από

Ένας Παλαιστίνιος δημοσιογράφος που εργαζόταν για το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Quds σκοτώθηκε μαζί με μέλη της οικογένειάς του σε αεροπορική επιδρομή στο σπίτι τους στον καταυλισμό Νουσεϊράτ στην κεντρική Λωρίδα της Γάζας, δήλωσαν υγειονομικοί αξιωματούχοι και άλλοι δημοσιογράφοι.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς, 106 Παλαιστίνιοι δημοσιογράφοι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές επιθέσεις από την έναρξη του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

