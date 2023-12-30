Προτού ακόμη συνέλθουν από το σοκ και τις καταστροφές που προκάλεσαν τα πελώρια κύματα που έπληξαν την Πέμπτη παράκτιες περιοχές της Καλιφόρνιας, οι κάτοικοι προετοιμάζονται για την επανάληψη του ακραίου φαινομένου μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) έχει εκδώσει προειδοποίηση για υψηλό κυματισμό και πλημμύρες στην ακτογραμμή της Καλιφόρνιας, από το Σαν Ντιέγκο μέχρι τον κόλπο του Σαν Φρανσίσκο, με το ύψος των κυμάτων να προβλέπεται να φθάσει ακόμη και τα 12 μέτρα σε ορισμένες περιοχές.

Ο επικίνδυνος κυματισμός αποδίδεται σε ένα σύστημα καταιγίδων στον Ειρηνικό που έφερε επίσης ισχυρές βροχοπτώσεις σε μεγάλο μέρος της δυτικής ακτής των ΗΠΑ το βράδυ της Παρασκευής, ενώ συμπίπτει με την περίοδο κατά την οποία εκδηλώνονται ακραίες παλίρροιες.

«Σημαντικές πλημμύρες είναι πιθανό να εκδηλωθούν σε ευάλωτες παράκτιες περιοχές κατά την περίοδο της υψηλής παλίρροιας», προειδοποιεί η NWS. «Μεγάλα κύματα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς, παρασύροντας ανθρώπους από παραλίες και βράχια, και ανατρέποντας μικρά σκάφη κοντά στην ακτή», αναφέρει.

Η παραθαλάσσια πόλη Βεντούρα, σε απόσταση 105 χιλιομέτρων από το Λος Άντζελες, βρέθηκε αντιμέτωπη την Πέμπτη με πελώρια κύματα που θύμισαν μικρό τσουνάμι και πλημμύρισαν σπίτια και καταστήματα. Βίντεο που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NBC έδειχνε πελώρια κύματα να παρασύρουν ανθρώπους που έτρεχαν πανικόβλητοι να σωθούν σε παραλιακό δρόμο της πόλης, ενώ αναφέρθηκαν οκτώ τραυματισμοί.

Η έκταση της καταστροφής ήταν εμφανής την Παρασκευή σε ένα ξενοδοχείο της Βεντούρα, όπου έσπασαν όλα τα τζάμια στο ισόγειο και φερτά υλικά κατέκλυσαν τις βεράντες. Το πρωί οι υπάλληλοι στοίβαζαν σακιά με άμμο για να οχυρώσουν το ξενοδοχείο.

«Πιθανότατα όλοι είδατε σε κάποιο βίντεο ότι το κύμα έσκασε στον δρόμο και τον έκανε να μοιάζει με ποτάμι», είπε ο 63χρονος Νταν Ράουντρι. «Προσπαθούμε όλοι να ανασυνταχθούμε και να προετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για την αυριανή ημέρα», συμπλήρωσε.

Την ώρα που οι περισσότεροι κάτοικοι προετοιμάζονται για την επανάληψη αυτού του ακραίου φαινομένου, ορισμένοι ατρόμητοι σέρφερς φιλοδοξούν να δαμάσουν τα τεράστια κύματα. Ο 64χρονος Κένι Πάουελ, κάτοικος Βεντούρα και λάτρης του σερφ, δήλωσε πως παρότι κάποιοι σέρφερς αισθάνονται μια ακατανίκητη επιθυμία να δαμάσουν τα άγρια κύματα, το φαινόμενο της Πέμπτης απέδειξε ότι είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. «Χρειάστηκε να βγάλουμε ορισμένους εξ αυτών από τη θάλασσα... αφού η Μητέρα Φύση αποδείχτηκε πιο δυνατή» από ό,τι περίμεναν, αφηγήθηκε.

Πηγή: skai.gr

