Η Αργεντινή του νέου προέδρου Χαβιέ Μιλέι δεν θα ενταχθεί στους BRICS

Η Αργεντινή υπό την νέα προεδρία του Χαβιέ Μιλέι δεν θα ενταχθεί στο μπλοκ των BRICS, ανακοίνωσε ο ακραίος φιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινής, αντιστρέφοντας την απόφαση που είχε πάρει η προηγούμενη κεντροαριστερή κυβέρνηση της λατινοαμερικάνικης χώρας.

Σε μια επιστολή προς τον πρόεδρο της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα - καθώς και προς άλλα μέλη του μπλοκ (Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Νότια Αφρική), ο Μιλέι «ενημερώνει ότι η ένταξη της Δημοκρατίας της Αργεντινής στους BRICS ως μόνιμο μέλος από την 1η Ιανουαρίου 2024 δεν κρίνεται σκόπιμη», από την κυβέρνησή του.

«Όπως γνωρίζετε, η χάραξη της εξωτερικής πολιτικής της κυβέρνησης της οποίας ηγούμαι εδώ και μέρες διαφέρει από πολλές απόψεις από εκείνη της προηγούμενης κυβέρνησης», τόνισε ο Μιλέι, ο οποίος ανέλαβε τα προεδρικά καθήκοντα στις 10 Δεκεμβρίου.

«Υπό αυτή την έννοια, ορισμένες αποφάσεις που έλαβε η προηγούμενη κυβέρνηση θα αναθεωρηθούν. Μεταξύ αυτών, η δημιουργία μονάδας (...) για την ενεργό συμμετοχή της χώρας στους BRICS», προσθέτει στην επιστολή που έδωσαν στη δημοσιότητα μέσα ενημέρωσης.

Στην τελευταία σύνοδο κορυφής των BRICS τον Αύγουστο στο Γιοχάνεσμπουργκ, το μπλοκ ανακοίνωσε την επέκταση του, με πρόσκληση σε έξι νέα κράτη μέλη να ενταχθούν σε αυτό από την 1η Ιανουαρίου: εκτός από την Αργεντινή, στο Ιράν, στην Αίγυπτο, στην Αιθιοπία, στη Σαουδική Αραβία και στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Αλλά κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας, ο τότε υποψήφιος Μιλέι είχε αναφέρει ότι η Αργεντινή δεν θα προσχωρούσε στους BRICS αν εκλεγόταν, λέγοντας ότι αρνείται «να ενθαρρύνει συμβάσεις με κομμουνιστές επειδή αυτοί δεν σέβονται τις βασικές αρχές του ελεύθερου εμπορίου, της ελευθερίας και της δημοκρατίας».

Η υπουργός Εξωτερικών Νταϊάνα Μοντίνο είχε επίσης πρόσφατα επιβεβαιώσει ότι η Αργεντινή δεν θα προσχωρήσει στο μπλοκ.

Ο Μιλέι στο παρελθόν έχει χρησιμοποιήσει σκληρή γλώσσα προς το κινεζικό καθεστώς και τον πρόεδρο Λούλα, που τον αποκάλεσε μεταξύ άλλων ένα «διεφθαρμένο κομμουνιστή». Ωστόσο, μετά την εκλογή του, ο Αργεντίνος πρόεδρος έχει χαμηλώσει τους τόνους και έχει θέσει τις βάσεις για ειρηνικές διπλωματικές σχέσεις με τη Μπραζίλια και το Πεκίνο, τους δύο βασικούς εμπορικούς εταίρους της Αργεντινής.

Εντούτοις, ο νέος πρόεδρος της Αργεντινή πάντα υποστήριζε ότι θεωρεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ως φυσικούς στρατηγικούς συμμάχους της χώρας του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

